Cabital obtient 4 millions de dollars de financement initial

SINGAPOUR, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Cabital, une institution d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui avoir recueilli 4 millions de dollars de financement initial.

Le cycle de semences de Cabital a été mené par SIG, Dragonfly et GSR, ce qui a porté la valeur de l'entreprise à 40 millions de dollars.

Ce financement soutiendra les ambitions de croissance de Cabital en Europe, l'aidera à recruter des talents de haut niveau et à poursuivre le développement de sa plateforme numérique de gestion de patrimoine.

Pour saisir les immenses opportunités en Europe, Cabital ajoutera les virements SEPA à sa liste de moyens de paiement, permettant aux clients de passer de manière transparente des euros aux crypto-monnaies. Cela permettra aux clients de l'Union européenne de passer de l'euro aux actifs numériques et des crypto-monnaies à l'euro.

Raymond Hsu, cofondateur et directeur général, a déclaré :

« Aujourd'hui, Cabital a franchi une étape importante dans notre voyage pour construire une industrie financière alternative et sûre.

Notre objectif est de simplifier l'investissement dans le monde des crypto-monnaies pour les investisseurs moyens, avec un produit simple, sécurisé et raisonnable. Que vous soyez un nouvel investisseur ou un investisseur expérimenté, nous vous aidons à tirer le meilleur parti de vos actifs numériques pour vous rapprocher de vos objectifs de vie plus tôt.

Le succès du financement initial de Cabital témoigne du fait que nous sommes dans le bon secteur d'activité, avec le bon produit, avec la bonne stratégie et nous continuerons à tenir notre promesse d'aider plus de personnes à travers le monde à atteindre leurs objectifs financiers. »

Lu Guo, partenaire de SIG, a pour sa part déclaré :

« Nous avons décidé de diriger le tour de financement initial de Cabital car nous constatons une augmentation massive des investissements en crypto-monnaies. Tandis que les crypto-monnaies gagnent en popularité auprès du grand public, Cabital propose de nouvelles opportunités d'investissement pour les produits de gestion de patrimoine en crypto-monnaies, qui répondront aux normes de conformité réglementaire ainsi qu'au maintien d'un leadership fort sur ce marché en pleine croissance et de plus en plus mondialisé. »

À propos de Cabital

Cabital est l'institution d'actifs numériques la plus fiable au monde. L'objectif de la société est de donner aux gens le pouvoir de gagner des revenus passifs en toute sécurité grâce à leurs cryptomonnaies. Le principal produit de la société est Cabital Earn, une plateforme de gestion de patrimoine en crypto-monnaies qui permet aux clients d'acquérir des rendements plus élevés sur leurs investissements, jusqu'à 12 % de rendement annuel en pourcentage.

Cabital a été fondée par Raymond Hsu en 2020. Raymond a occupé divers postes de direction chez Citibank, Standard Chartered Bank, eBay et Airwallex. L'équipe de direction de Cabital possède une vaste expérience de travail dans le domaine de la finance, notamment auprès de banques de premier plan telles que JPMorgan, Nomura Securities et UBS.

