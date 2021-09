Cabital stelt $ 4 miljoen veilig als startbudget

SINGAPORE, 2 september 2021 /PRNewswire/ -- Cabital, een instelling voor digitale activa, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 4 miljoen heeft opgehaald in zijn startfinancieringsronde.

De startfinancieringsronde van Cabital werd geleid door SIG, Dragonfly en GSR, waardoor de waarde van het bedrijf tot $ 40 miljoen steeg.

De financiering zal de groeiambities van Cabital in Europa ondersteunen, helpen om senior talent te werven en de verdere ontwikkeling van het eigen platform voor digitaal vermogensbeheer ondersteunen.

Om de enorme kansen in heel Europa te benutten, zal Cabital SEPA toevoegen aan zijn lijst met betaalmethoden, zodat klanten moeiteloos kunnen wisselen tussen euro en crypto. Dit zal klanten in de Europese Unie in staat stellen om met EUR in te stappen in digitale activa en uit te stappen met cryptovaluta naar EUR.

Raymond Hsu, mede-oprichter en CEO, vertelt:

"Vandaag heeft Cabital een belangrijke mijlpaal bereikt in ons traject om een alternatieve en veilige financiële sector op te bouwen.

Ons doel is om het beleggen in de cryptowereld voor gemiddelde beleggers te vereenvoudigen, met een product dat eenvoudig, veilig en verstandig is. Of u nu een nieuwe of een ervaren belegger bent, wij helpen u meer uit uw digitale activa te halen om u sneller dichter bij uw levensdoelen te brengen.

De succesvolle startfinancieringsronde van Cabital is een bewijs dat we in de juiste sector actief zijn, met het juiste product en de juiste strategie, en we zullen onze belofte blijven waarmaken om meer mensen over de hele wereld te helpen hun financiële doelen te bereiken."

Lu Guo, SIG's partner, verklaart:

"We hebben besloten om de startfinancieringsronde van Cabital te leiden, omdat we een enorme toename van crypto-investeringen zien. Aangezien cryptovaluta's nu mainstream worden, stelt Cabital nieuwe investeringsmogelijkheden voor beheersproducten voor cryptovermogen voor. Zij zullen voldoen aan de wettelijke nalevingsnormen en een sterk leiderschap behouden in deze groeiende markt die steeds meer geglobaliseerd wordt."

Over Cabital

Cabital is 's werelds meest vertrouwde instelling voor digitale activa. Het doel van het bedrijf is om mensen in staat te stellen om veilig en betrouwbaar een passief inkomen te verdienen met hun cryptovaluta. Het belangrijkste product van het bedrijf is Cabital Earn, een platform voor vermogensbeheer voor cryptovaluta waarmee klanten een hoger rendement op hun investeringen kunnen behalen, tot wel 12% het jaarlijkse samengesteld rendement, uitgedrukt in percentages (APY).

Cabital is in 2020 opgericht door Raymond Hsu. Raymond werkte in verschillende leidinggevende functies bij Citibank, Standard Chartered Bank, eBay en Airwallex. Het leiderschapsteam van Cabital heeft uitgebreide ervaring in financiën, waaronder toonaangevende banken zoals JPMorgan, Nomura Securities en UBS.

SOURCE Cabital