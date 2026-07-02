CALB presenta soluciones de almacenamiento de energía de larga duración en Intersolar Europe 2026

- CALB presenta soluciones de almacenamiento de energía de larga duración de última generación en Intersolar Europe 2026

FRANKFURT, Alemania, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CALB presentó sus soluciones de almacenamiento de energía ZHIJIU de próxima generación en Intersolar Europe 2026, destacando una cartera integral de celdas de batería avanzadas, sistemas de almacenamiento de refrigeración líquida y servicios integrados de ciclo de vida completo diseñados para impulsar la acelerada transición energética de Europa.

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Basadas en la tecnología de baterías de ciclo largo y la plataforma de sistema estandarizada de CALB, las soluciones abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde plantas de almacenamiento de energía a gran escala hasta proyectos comerciales e industriales. Mediante la entrega integral de celdas, sistemas y servicios posventa, CALB ayuda a sus clientes a reducir el coste nivelado de almacenamiento (LCOS) al tiempo que mejora la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad a largo plazo de sus proyectos.

Para proyectos a gran escala, CALB presentó sus últimas tecnologías de baterías de gran capacidad, incluyendo la celda apilada de larga duración de 661 Ah y la celda de ciclo largo de 588 Ah. La celda de 661 Ah combina la tecnología de apilamiento de tercera generación de CALB con una avanzada tecnología de reposición de litio, ofreciendo hasta 15.000 ciclos, cero degradación durante los primeros tres años de funcionamiento y una vida útil de hasta 25 años.

La compañía también presentó su contenedor de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de segunda generación de 6,25 MWh, que aumenta la capacidad energética en aproximadamente un 25 % y reduce los componentes del sistema en alrededor de un 40 % en comparación con la generación anterior. Además, CALB exhibió sus sistemas modulares de refrigeración líquida de 6,9 MWh y 20 pies, y de más de 10 MWh, diseñados para maximizar la densidad energética, simplificar el transporte y la instalación, y acelerar la implementación de proyectos.

Para aplicaciones comerciales e industriales, CALB lanzó sus gabinetes de refrigeración líquida de 261 kWh y 418 kWh. Equipados con sistemas avanzados de ventilación, protección contra explosiones y protección activa contra incendios, estos productos ofrecen opciones de implementación flexibles, certificaciones internacionales completas y una excelente rentabilidad a lo largo de su ciclo de vida gracias a la combinación de celdas de batería de larga duración y tecnología de refrigeración líquida de amplio rango.

Además de las soluciones de sistemas, la cartera de celdas de batería de ciclo largo de CALB, incluida su celda Gen 2.0 de 314 Ah producida en masa a nivel mundial, proporciona una base sólida para las aplicaciones emergentes de almacenamiento de energía.

Como empresa líder en innovación tecnológica en el sector de las baterías, CALB continúa impulsando el almacenamiento de energía mediante tecnología de celdas de vanguardia, una arquitectura de sistema estandarizada y capacidades de aplicación para todo tipo de escenarios, apoyando así la transición de Europa hacia un futuro energético más limpio y sostenible.

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