CALB présente ses solutions de stockage d'énergie longue durée de nouvelle génération à Intersolar Europe 2026

FRANCFORT, Allemagne, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CALB a présenté ses solutions de stockage d'énergie ZHIJIU de nouvelle génération à Intersolar Europe 2026, mettant en avant une gamme complète de cellules de batterie de pointe, de systèmes de stockage à refroidissement liquide et de services intégrés couvrant l'ensemble du cycle de vie, conçus pour faire progresser la transition énergétique européenne qui s'accélère.

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S'appuyant sur la technologie de batteries à cycle long de CALB et sur une plateforme système standardisée, ces solutions couvrent un large éventail d'applications, allant des centrales de stockage d'énergie à grande échelle aux projets commerciaux et industriels (C&I). Grâce à une offre globale comprenant les cellules, les systèmes et les services après-vente, CALB aide ses clients à réduire le coût actualisé du stockage (LCOS) tout en améliorant la sécurité, l'efficacité et la rentabilité à long terme de leurs projets.

Pour les projets à grande échelle, CALB a présenté ses dernières technologies de batteries grande capacité, notamment la cellule empilée à longue durée de vie de 661 Ah et la cellule à cycles prolongés de 588 Ah. La cellule de 661 Ah associe la technologie d'empilement de troisième génération de CALB à une technologie avancée de recharge au lithium, offrant jusqu'à 15 000 cycles, une dégradation nulle au cours des trois premières années de fonctionnement et une durée de vie calendaire pouvant atteindre 25 ans.

L'entreprise a également dévoilé son conteneur de stockage d'énergie à refroidissement liquide de deuxième génération d'une capacité de 6,25 MWh, qui augmente la capacité énergétique d'environ 25 % tout en réduisant le nombre de composants du système d'environ 40 % par rapport à la génération précédente. Par ailleurs, CALB a présenté ses systèmes de refroidissement liquide modulaires de 6,9 MWh et de plus de 10 MWh, conçus pour optimiser la densité énergétique, simplifier le transport et l'installation, et accélérer le déploiement des projets.

Pour les applications commerciales et industrielles, CALB a lancé ses armoires à refroidissement liquide de 261 kWh et 418 kWh. Dotés de systèmes avancés de ventilation, de décompression en cas d'explosion et de protection active contre les incendies, ces produits offrent des options de déploiement flexibles, des certifications internationales complètes et une rentabilité exceptionnelle sur l'ensemble de leur cycle de vie, grâce à la combinaison de cellules de batterie à longue durée de vie et d'une technologie de refroidissement liquide couvrant toute la gamme.

Outre ses solutions système, la gamme de cellules de batterie à cycle long de CALB, notamment sa cellule de 314 Ah (génération 2.0) produite en série à l'échelle mondiale, constitue une base solide pour les applications émergentes de stockage d'énergie.

En tant qu'acteur de premier plan dans le domaine de l'innovation en matière de technologie des batteries, CALB continue de faire progresser le stockage d'énergie grâce à une technologie de cellules de pointe, à une architecture système standardisée et à des capacités d'application couvrant tous les scénarios, favorisant ainsi la transition de l'Europe vers un avenir énergétique plus propre et plus durable.

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