Card Dynamics, a fintech B2B especializada na economia de assinaturas, conclui uma rodada de financiamento de 2,5 milhões de euros conduzida pela Big Sur Ventures

Apesar do momento desfavorável para a captação de recursos da fintech, o foco da Card Dynamics nas assinaturas e a crescente transição para pagamentos com cartão permitiram à empresa ganhar força junto aos bancos e varejistas e assegurar financiamento. O crescimento no número de novas assinaturas aumentou imediatamente durante as primeiras semanas do período da Covid, ficando entre 20% e 40% acima em relação ao período anterior à Covid. Abril registrou o maior crescimento de todos os meses, com um pico de crescimento de 85% [1] .

Fundada em 2018 por Mario Cantero, ex-diretor de Aquisições Globais do Grupo Santander, a Card-Dynamics desenvolveu uma plataforma B2B que preenche a lacuna de dados entre bancos e varejistas, reduzindo ou eliminando os conflitos na economia de assinaturas e, finalmente, melhorando muito a experiência dos clientes. A plataforma é um híbrido entre "Pagamentos" e "Banco aberto". Por exemplo, graças à Card-Dynamics, um titular de cartão pode ser totalmente inscrito (método de pagamento incluído) em um estabelecimento comercial do ambiente seguro do banco. Ou um varejista pode, mediante autorização do cliente, obter detalhes de pagamento do cliente atualizados para cartões cadastrados e, assim, evitar perder pagamentos recorrentes quando algo acontece com o cartão existente.

O que torna a Card Dynamics tão poderosa é que todas as partes na plataforma encontram valor estratégico e resultados imediatos ao mesmo tempo: os bancos recuperam um diálogo importante com os clientes no dia a dia e, ao mesmo tempo, continuam a intermediar transações recorrentes, os varejistas inauguram um canal alternativo e altamente eficiente de aquisição de clientes, ao mesmo tempo em que contam com dados precisos de clientes e pagamentos, os quais permitem a cobrar os clientes. Os clientes finais estão muito satisfeitos com uma experiência de usuário maravilhosa que evita a coleta repetitiva de dados como resultado de uma colaboração entre bancos e estabelecimentos comerciais.

Os fundos levantados serão usados para formar equipes de desenvolvimento de negócios locais em países como Brasil, Chile, México, Equador e Peru, assim como na melhoria de produtos impulsionada por tendências tecnológicas e regulatórias revolucionárias. A plataforma é baseada em nuvem e conta com o PCI e diversos outros certificados de segurança, estando pronta para servir uma base global de bancos e varejistas.

1. https://recurly.com/research/pandemic-impact-subscription-growth-rates/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1442079/Card_Dynamics.jpg

FONTE Card Dynamics

Related Links

https://www.card-dynamics.com



SOURCE Card Dynamics