Carolina Complete Health apoya a los jóvenes líderes a través del campamento de verano AMEXCAN

El patrocinio permitió que 24 niños de la costa de Carolina del Norte participaran en actividades educativas, culturales y de desarrollo del liderazgo

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Carolina Complete Health, una filial de Centene Corporation (NYSE: CNC) patrocinó el campamento de verano AMEXCAN Summer Camp, contribuyendo a que 24 niños de la costa de Carolina del Norte disfrutaran de una experiencia veraniega centrada en el aprendizaje, el liderazgo y el crecimiento personal.

A lo largo del programa, los participantes asistieron a talleres educativos, actividades culturales, actividades de desarrollo del liderazgo y actividades de ocio diseñadas para reforzar la confianza, fomentar el crecimiento personal y establecer vínculos significativos.

El patrocinio de Carolina Complete Health contribuyó a sufragar los gastos del programa, los materiales y las comidas, lo que garantizó que todos los niños pudieran participar plenamente en la experiencia del campamento.

"Apoyar a los niños pequeños significa invertir en oportunidades que les ayuden a descubrir sus puntos fuertes, a ganar confianza y a conectar con sus comunidades", afirmó Lori Keane, directora de marketing de Carolina Complete Health. "Junto con AMEXCAN, nos enorgullece contribuir a crear experiencias de verano enriquecedoras que permitan a los niños aprender, crecer y desarrollarse plenamente".

Este patrocinio refleja el compromiso general de Carolina Complete Health con la mejora de la salud y el bienestar de las comunidades a las que presta servicio. Mediante el apoyo a programas comunitarios que fomentan la educación, el liderazgo y el sentido de pertenencia, la organización trabaja para fortalecer a las familias y contribuir a la creación de comunidades más saludables en toda Carolina del Norte.

Acerca de Carolina Complete Health

Carolina Complete Health es un plan de salud de Medicaid dirigido por profesionales sanitarios, comprometido con ofrecer una atención de alta calidad a los beneficiarios de Medicaid, del Mercado de Seguros Médicos y de Medicare en Carolina del Norte. Se creó gracias a una colaboración única entre Centene, la North Carolina Medical Society y la North Carolina Community Health Center Association.

Acerca de AMEXCAN

Fundada en 2001, la Association of Mexicans in North Carolina, Inc. (AMEXCAN) es una organización de base, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y binacional, comprometida con el bienestar y la dignidad de las comunidades mexicanas y latinas de Carolina del Norte y México. AMEXCAN fomenta la participación y la prosperidad de la comunidad a través de la defensa de causas, la educación, la salud, el desarrollo del liderazgo, los programas culturales y las iniciativas binacionales. Al poner en contacto a las familias con información fiable, recursos y oportunidades, AMEXCAN contribuye a construir comunidades más sólidas en las que los residentes latinos tengan la posibilidad de liderar, participar y prosperar. Para obtener más información, visite www.amexcannc.org.

Acerca de Centene Corporation

Centene Corporation, una empresa incluida en la lista Fortune 500, es una empresa líder en el sector sanitario comprometida con ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. La empresa adopta un enfoque local —con marcas y equipos locales— para ofrecer servicios totalmente integrados, de alta calidad y rentables a programas sanitarios tanto públicos como privados, centrándose en las personas con cobertura insuficiente. Centene ofrece productos asequibles y de alta calidad a más de una de cada 15 personas en todo el país, incluidos los afiliados a Medicaid y Medicare, así como a las personas y familias que acuden al Mercado de Seguros Médicos. Centene utiliza su página web de relaciones con los inversores para publicar información importante sobre la empresa, incluida aquella que pueda considerarse relevante para los inversores. La información financiera y de otro tipo sobre Centene se publica periódicamente y puede consultarse en la página web de relaciones con los inversores de Centene, en investors.centene.com.

FUENTE Carolina Complete Health