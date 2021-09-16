CATL и BASF договорились об ускорении работы по достижению углеродной нейтральности

CATL и BASF подписали рамочное соглашение с целью ускорить достижение глобальной углеродной нейтральности

Это сотрудничество будет сосредоточено главным образом на катодоактивных материалах и переработке аккумуляторных батарей

Это партнерство поддерживает приверженность обеих компаний принципам глобальной углеродной нейтральности и стратегию локализации CATL в Европе

НИНДЭ (Китай), 17 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компании Contemporary Amperex Technology Co., Limited (далее "CATL") и BASF SE (далее "BASF") объявили о своем стратегическом партнерстве с целью разработки материалов для производства аккумуляторных батарей, включая катодоактивные материалы (КАМ) и переработку батарей для повторного использования. Целью этого сотрудничества является развитие устойчивых производственно-технологических связей для формирования цепочки создания ценности аккумуляторных батарей в поддержку локализации CATL в Европе, а также содействие достижению целей обеих компаний в отношении глобальной углеродной нейтральности.

CATL входит в число мировых лидеров в области передовых технологий, связанных с новыми типами энергоносителей. Компания стремится предоставлять первоклассные решения, а также услуги по применению новых энергетических систем по всему миру. Компания CATL приступила к реализации проекта по созданию своего первого европейского завода в Германии для локализации производства литий-ионных аккумуляторных батарей. Этим она ускоряет развитие местной производственно-сбытовой цепи для европейских клиентов и потребителей.

Компания BASF, являющаяся крупнейшим поставщиком химической продукции для автомобилестроения, обеспечила себе прочную позицию на рынке КАМ, включая всемирную географию производственной и научно-исследовательской деятельности, а также широкий ассортимент высокомарганцовистых и бескобальтовых катодоактивных материалов со средним и высоким содержанием никеля. В Европе компания BASF внедряет производство КАМ с ведущим в отрасли уровнем воздействия на окружающую среду благодаря своей передовой технологии обработки, защищенной местной цепочке поставок сырья, благоприятной для производства структуре топливно-энергетического баланса, а также коротким и эффективным логистическим плечам вдоль всей производственно-сбытовой цепочки.

За счет своего партнерства с BASF компания CATL нацелена на улучшение своих европейских сервисных возможностей посредством развития локализованной сети переработки аккумуляторных батарей и надежной системы снабжения сырьем в регионе.

Стратегическое партнерство с CATL позволяет BASF работать в тесной связке с одним из ведущих в мире производителей аккумуляторов в области производства КАМ и переработки аккумуляторных батарей. Это сотрудничество будет способствовать углублению компетенции BASF и укреплению позиций компании на мировом рынке.

«Партнерство с BASF является еще одним важным шагом на пути к нашей локализации в Европе, — заявил президент компании CATL Чжоу Цзя (Zhou Jia). — Благодаря разработанной CATL передовой технологии производства аккумуляторных батарей и глубоким знаниям специалистов BASF в области материаловедения мы еще больше расширим свои возможности в плане поддержки наших клиентов по всему миру и ускорим глобальный процесс достижения углеродной нейтральности».

«Для перехода на электромобили требуются прочные партнерские отношения по всей производственно-сбытовой цепочке, — заявил член Совета исполнительных директоров BASF Маркус Камьет (Markus Kamieth). — Сочетание прочной позиции BASF в качестве одного из ведущих поставщиков катодоактивных материалов с высочайшей компетенцией CATL в области литий-ионных аккумуляторов ускорит процессы внедрения инноваций и формирования устойчивой цепочки создания ценности аккумуляторных батарей по всему миру».

Информация о компании CATL

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) является одним из мировых лидеров по внедрению передовых технологий в новой энергетике, который стремится предоставлять первоклассные решения и услуги для сфер применения новой энергетики по всему миру. В июне 2018 года компания стала публичным акционерным обществом, зарегистрировав свои акции на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300750. По данным SNE Research, в 2020 году аккумуляторы CATL для электромобилей заняли первое место в мире по объему потребления четвертый год подряд. Кроме того, компания CATL пользуется широким признанием со стороны OEM-партнеров по всему миру. Для достижения цели, заключающейся в осуществлении замены ископаемых видов топлива в системах стационарной и мобильной энергетики на высокоэффективные электроэнергетические системы, образуемые за счет современных аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии, и стимулирования комплексного обновления рыночных целей за счет электрификации и интеллектуализации CATL поддерживает непрерывный процесс внедрения инноваций в четырех измерениях, включая химическую систему аккумуляторов, структурную систему, производственную систему и бизнес-модели.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.catl.com

Информация о компании BASF

Компания BASF создает химию для экологически устойчивого будущего. Мы сочетаем экономический успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Более 110 тысяч сотрудников BASF Group вносят свой вклад в успех наших клиентов практически во всех секторах и почти во всех странах мира. Наш ассортимент разделен на шесть сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии обработки поверхностей, питание/уход и сельскохозяйственные решения. В 2020 году объем продаж компании BASF составил 59 миллиардов евро. Акции BASF торгуются на Франкфуртской фондовой бирже (BAS), а также в качестве американских долговых расписок (BASFY) в США.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.basf.com.

Информация о подразделении «Катализаторы» компании BASF

Подразделение «Катализаторы» компании BASF является ведущим мировым поставщиком экологических и технологических катализаторов. Группа предлагает исключительную компетенцию в области разработки технологий, обеспечивающих защиту воздуха, которым мы дышим, получение топлива, питающего наш мир, а также эффективное производство широкого спектра химических, полимерных и других продуктов, включая самые современные материалы для аккумуляторных батарей. Рационально используя наши ведущие научно-исследовательские платформы, страстное стремление к новаторству и глубокие знания драгоценных и недрагоценных металлов, подразделение «Катализаторы» компании BASF самостоятельно разрабатывает уникальные комплексные решения, способствующие успеху ее клиентов.

Дополнительная информация о подразделении «Катализаторы» компании BASF представлена в Интернете по адресу: www.catalysts.basf.com.

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.