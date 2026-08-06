Cattron annonce des solutions de télécommande radio conformes aux normes CRA

À l'approche de la première échéance déclarative de septembre 2026 prévue par la loi européenne sur la cyberrésilience (Cyber Resilience Act, CRA), Cattron compte parmi les premiers fabricants de télécommandes industrielles et ferroviaires à confirmer la disponibilité immédiate de produits conformes au CRA.

WARREN, Ohio, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Cattron, leader mondial des télécommandes radio, des panneaux de commande pour moteurs et générateurs, ainsi que des solutions de surveillance et de contrôle basées sur le cloud, annonce qu'une large gamme de ses produits de télécommande radio et de sécurité destinés à l'industrie et aux locomotives répondait aux exigences de la loi européenne sur la cyberrésilience (CRA). Cette annonce place Cattron parmi les premiers fabricants du secteur des systèmes de commande à distance industriels à confirmer leur conformité aux exigences du CRA en matière de cybersécurité, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une feuille de route claire pour se mettre en conformité avant les prochaines échéances réglementaires.

The announcement positions Cattron among the first manufacturers in the industrial remote control sector to confirm alignment with CRA cybersecurity expectations, giving OEMs, integrators and end users a clear path to achieve compliance ahead of upcoming regulatory deadlines.

Le CRA est un règlement européen qui instaure des exigences obligatoires en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques commercialisés sur le marché de l'UE. Il impose aux fabricants d'intégrer la cybersécurité dès la conception de leurs produits, d'assurer la gestion des vulnérabilités tout au long du cycle de vie des produits et de fournir des mises à jour de sécurité et une assistance continues. Le règlement est entré en vigueur le 10 décembre 2024 ; les obligations de déclaration des fabricants prendront effet le 11 septembre 2026, et la mise en conformité totale devra être effective au plus tard le 11 décembre 2027.

Pour les systèmes de télécommande radio industriels et ferroviaires, les implications sont majeures. « Le CRA marque un tournant décisif dans la manière dont notre secteur doit aborder la cybersécurité », déclare Stefan Schwiers, vice-président des ventes de Cattron pour le marché européen. « Il ne suffit plus d'ajouter des dispositifs de sécurité a posteriori. Les fabricants doivent garantir la sécurité tout au long du cycle de vie du produit, depuis sa conception initiale jusqu'au suivi à long terme après sa mise sur le marché. Nous avons conçu nos produits en nous appuyant sur ces principes, et nous sommes prêts à accompagner les clients qui ont besoin de solutions dès maintenant. »

Le portefeuille de produits Cattron conformes au CRA englobe ses principales marques de systèmes de télécommande et de sécurité pour les secteurs industriel et ferroviaire :

Systèmes de commande de locomotive EC/LO Pro (modèle E)

Systèmes d'arrêt d'urgence sans fil Safe-E-Stop et Safe-D-Stop

Systèmes bellybox CattronControl achetés après le 1er juin 2026 et dotés de l'option prête pour le CRA : LRC-M1, LRC-L1, CT24 et MMCU4 (modèle E)

Télécommande industrielle Excalibur-E

Récepteurs XBMCU et CBMCU

Remtron : émetteurs portables 411, 611 et PatriotPro ; récepteurs 10R, 11R et 17R

Systèmes de télécommande Tyro (en fonction de l'application)

Ces produits intègrent une architecture sécurisée dès la conception, conforme aux exigences de l'annexe I du CRA, notamment des communications sans fil cryptées et d'autres fonctionnalités visant à empêcher tout accès non autorisé. La dernière génération de systèmes de commande à distance industriels de Cattron intègre une gestion sécurisée des configurations. Ces systèmes sont conçus pour faire face aux scénarios de menaces spécifiques identifiés par le CRA et, par conséquent, pour empêcher tout accès non autorisé au niveau de l'interface de la machine.

L'approche de conformité de Cattron repose sur les normes internationales pertinentes en matière de sécurité des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels, que l'Union européenne a, dans une large mesure, alignées sur les exigences du CRA, conformément aux obligations prévues par ce dernier. Au-delà de la préparation au niveau des produits, Cattron s'est engagé à assurer un accompagnement en matière de cybersécurité tout au long du cycle de vie de ses systèmes déployés. Les télécommandes industrielles sont souvent déployées pour une durée de 10 à 20 ans dans des environnements difficiles ou isolés, où l'application de correctifs conventionnels via le réseau est peu pratique. Cattron répond à cette réalité grâce à des mises à jour contrôlées des modules matériels et micrologiciels, à une traçabilité au niveau du numéro de série sur l'ensemble de son parc installé et à des processus de correction structurés qui garantissent le maintien de la sécurité tout au long du cycle de vie opérationnel d'un produit.

Pour ses clients existants, Cattron communiquera de manière proactive sur l'état de la cybersécurité et de la conformité des systèmes déployés, en indiquant, le cas échéant, les mesures recommandées. Pour les nouveaux clients, la gamme complète de produits conformes aux exigences du CRA ainsi que les ressources techniques associées, notamment les déclarations de conformité des produits, sont disponibles sur la page de ressources liées au CRA de Cattron.

Pour plus d'informations sur les solutions Cattron conformes au CRA, rendez-vous sur https://www.cattron.com/security/cyber-resilience-act, ou contactez un représentant Cattron à l'adresse https://www.cattron.com/contact/.

Cattron est un chef de file mondial des télécommandes radio, des panneaux de commande pour moteurs et générateurs, ainsi que des solutions de surveillance basées sur le cloud. Nos marques phares, notamment Remtron, DynaGen, CANplus et Tyro, associées à notre expertise internationale, nous permettent de proposer une gamme variée et complète de solutions de contrôle à l'échelle mondiale. En choisissant Cattron, vous bénéficierez d'avantages sans précédent en termes d'efficacité, de productivité et de sécurité. Que vous travailliez dans l'agriculture, la manutention, l'exploitation minière, les équipements mobiles ou l'automatisation industrielle, nous proposons des solutions de contrôle de pointe qui répondent aux besoins des entreprises modernes. Cattron dispose de sites de production à Warren, dans l'Ohio, et à Liberec, en République tchèque, d'une équipe de plus de 300 collaborateurs, de 11 bureaux à travers le monde et de plusieurs décennies d'expertise, ce qui fait de Cattron un partenaire de confiance pour les entreprises souhaitant optimiser leurs opérations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.cattron.com/.