Cattron kündigt CRA-konforme drahtlose Fernsteuerungslösungen an

Da die erste Meldefrist der europäischen Cyberresilienz-Verordnung im September 2026 näher rückt, gehört Cattron zu den ersten Herstellern von Fernsteuerungssystemen für Industrieanlagen und Lokomotiven, die bestätigt haben, dass CRA-konforme Produkte bereits erhältlich sind.

WARREN, Ohio, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Cattron, ein weltweit führender Anbieter von Funkfernsteuerungen, Steuerpulten für Motoren und Generatoren sowie cloudgestützten Überwachungs- und Steuerungslösungen, gab bekannt, dass eine breite Palette seiner drahtlosen Fernsteuerungs- und Sicherheitsprodukte für Industrieanwendungen und Lokomotiven die Anforderungen der Cyberresilienz-Verordnung (CRA) der Europäischen Union erfüllt. Mit dieser Ankündigung gehört Cattron zu den ersten Herstellern im Bereich industrieller Fernsteuerungen, die ihre Übereinstimmung mit den Cybersicherheitsvorgaben der CRA bestätigen, und zeigt OEMs, Systemintegratoren sowie Endnutzern damit einen klaren Weg auf, die Vorschriften noch vor Ablauf der bevorstehenden gesetzlichen Fristen einzuhalten.

The announcement positions Cattron among the first manufacturers in the industrial remote control sector to confirm alignment with CRA cybersecurity expectations, giving OEMs, integrators and end users a clear path to achieve compliance ahead of upcoming regulatory deadlines.

Die CRA ist eine europäische Verordnung, die für auf dem EU-Markt vertriebene Produkte mit digitalen Elementen verbindliche Cybersicherheitsanforderungen einführt. Sie verpflichtet Hersteller dazu, Cybersicherheit bereits in die Produktentwicklung zu integrieren, das Schwachstellenmanagement über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicherzustellen sowie fortlaufend Sicherheitsupdates und Unterstützung bereitzustellen. Die Verordnung trat am 10. Dezember 2024 in Kraft; die Meldepflichten für Hersteller gelten ab dem 11. September 2026 und bis zum 11. Dezember 2027 müssen sämtliche Vorschriften vollständig eingehalten werden.

Für drahtlose Fernsteuerungssysteme in der Industrie und für Lokomotiven sind die Auswirkungen erheblich. „Die CRA stellt einen grundlegenden Wandel im Umgang unserer Branche mit Cybersicherheit dar", sagte Stefan Schwiers, Bereichsleiter Vertrieb für den europäischen Markt bei Cattron. „Es reicht nicht mehr aus, Sicherheitsfunktionen erst nachträglich hinzuzufügen. Hersteller müssen einen sicheren Lebenszyklus nachweisen, vom ursprünglichen Entwurf bis hin zur langfristigen Unterstützung nach der Markteinführung. Wir haben unsere Produkte nach diesen Grundsätzen entwickelt und sind bereit, Kunden zu unterstützen, die jetzt Lösungen benötigen."

Das CRA-konforme Produktportfolio von Cattron umfasst die Kernmarken des Unternehmens für Fernsteuerungs- und Sicherheitssysteme in der Industrie und für Lokomotiven:

Lokomotiv-Fernsteuerungssysteme EC/LO Pro (Modell E)

Drahtlose Not-Aus-Systeme Safe-E-Stop und Safe-D-Stop

CattronControl-Bellybox-Systeme, die nach dem 1. Juni 2026 mit der Option für CRA-Konformität erworben wurden: LRC-M1, LRC-L1, CT24 und MMCU4 (Modell E)

Excalibur-E-Funkfernsteuerung für industrielle Anwendungen

XBMCU- und CBMCU-Empfänger

Remtron: Handsender 411, 611 und PatriotPro; Empfänger 10R, 11R sowie 17R

Tyro-Fernsteuerungssysteme (je nach Anwendung)

Diese Produkte verfügen über eine „Secure-by-Design"-Architektur, die den Anforderungen in Anhang I der CRA entspricht und unter anderem verschlüsselte drahtlose Kommunikation sowie weitere Funktionen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff umfasst. Die neueste Generation industrieller Fernsteuerungssysteme von Cattron verfügt über ein sicheres Konfigurationsmanagement. Die Systeme sind darauf ausgelegt, den von der CRA identifizierten spezifischen Bedrohungsszenarien entgegenzuwirken und damit unbefugten Zugriff auf die Maschinenschnittstelle zu verhindern.

Cattrons Ansatz zur Einhaltung der Vorschriften orientiert sich an den einschlägigen internationalen Normen für die Sicherheit industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme, die von der Europäischen Union weitgehend den Anforderungen der CRA zugeordnet wurden und mit deren Vorgaben im Einklang stehen. Über die Vorbereitung seiner Produkte auf die CRA-Anforderungen hinaus hat sich Cattron verpflichtet, seine im Einsatz befindlichen Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus in Fragen der Cybersicherheit zu unterstützen. Industrielle Fernsteuerungen werden häufig 10 bis 20 Jahre lang in rauen oder abgelegenen Umgebungen eingesetzt, in denen das herkömmliche Einspielen von Patches über das Netzwerk nicht praktikabel ist. Cattron trägt diesem Umstand Rechnung, indem das Unternehmen Hardware- und Firmwaremodule kontrolliert aktualisiert, den gesamten installierten Bestand anhand der Seriennummern rückverfolgbar macht sowie strukturierte Behebungsverfahren nutzt, durch die sich die Sicherheit während der gesamten Nutzungsdauer eines Produkts aufrechterhalten lässt.

Cattron wird bestehende Kunden proaktiv über den Cybersicherheits- und Konformitätsstatus der eingesetzten Systeme informieren sowie gegebenenfalls Empfehlungen zum weiteren Vorgehen geben. Neukunden finden auf der eigens eingerichteten CRA-Ressourcenseite von Cattron die gesamte Palette CRA-konformer Produkte sowie begleitende technische Ressourcen, darunter EU-Konformitätserklärungen.

Weitere Informationen zu den CRA-konformen Lösungen von Cattron finden Sie auf https://www.cattron.com/security/cyber-resilience-act oder wenden Sie sich über https://www.cattron.com/contact/ an einen Vertreter von Cattron.

Cattron ist ein weltweit führender Anbieter von Funkfernsteuerungen, Steuerpulten für Motoren und Generatoren sowie cloudgestützten Überwachungslösungen. Dank unserer bewährten Marken, darunter Remtron, DynaGen, CANplus und Tyro, sowie unserer internationalen Fachkompetenz können wir weltweit ein vielfältiges und umfassendes Angebot an Steuerungslösungen bereitstellen. Wenn Sie sich für Cattron entscheiden, profitieren Sie von beispiellosen Vorteilen in Sachen Effizienz, Produktivität und Sicherheit. Ganz gleich, ob Sie in der Landwirtschaft, im Materialumschlag, im Bergbau, im Bereich mobiler Maschinen oder in der industriellen Automatisierung tätig sind, wir bieten Ihnen fortschrittliche Steuerungslösungen, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Cattron verfügt über Produktionsstandorte in Warren im US-Bundesstaat Ohio und Liberec in Tschechien, ein Team aus mehr als 300 Beschäftigten, 11 Niederlassungen weltweit sowie jahrzehntelange Erfahrung. Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe optimieren möchten, können sich daher auf Cattron verlassen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.cattron.com/.