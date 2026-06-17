CCBill IE Limited krijgt vergunning als betalingsinstelling van de Central Bank of Ireland

DUBLIN, 17 juni 2026 /PRNewswire/ -- CCBill IEis verheugd met de bekendmaking dat het de vergunning heeft gekregen als betalingsinstelling van de Centrale Bank van Ierland.

De mijlpaal volgt op een uitgebreide toetsing door de toezichthouder van het bestuur, het nalevingskader, de operationele controles en de risicobeheersingsprocessen van CCBill IE. De Centrale Bank van Ierland wordt algemeen erkend als een van de strengste financiële toezichthouders ter wereld, waardoor dit een belangrijke prestatie voor het bedrijf is.

Colin Canny, algemeen directeur en uitvoerend directeur van CCBill IE, merkte op: "Deze goedkeuring versterkt CCBill's positie als betrouwbare betalingsdienstaanbieder ter ondersteuning van onze voortdurende groei in heel Europa. Met ons Europese hoofdkantoor in Dublin breiden we onze lokale aanwezigheid uit en investeren we in mensen, processen en infrastructuur om handelaren in de hele regio beter van dienst te zijn."

Jake Powers, COO van CCBill LLC, voegde eraan toe: "Deze prestatie is een cruciale stap in onze wereldwijde strategie en weerspiegelt onze toewijding aan de hoogste normen van professionaliteit, naleving en operationele uitmuntendheid terwijl we onze Europese activiteiten verder uitbreiden".

De vergunning maakt CCBill IE het mogelijk gereguleerde betalingsdiensten te verlenen in heel Ierland en, behoudens de toepasselijke wettelijke voorschriften, in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Het versterkt verder het vermogen van het bedrijf om handelaren in heel Europa te ondersteunen terwijl het bedrijf opereert binnen een van 's werelds meest gerespecteerde regelgevingskaders.

Over CCBill

CCBill is een wereldwijde aanbieder van betalingsoplossingen die veilige, schaalbare en aan de regelgeving conforme betalingsverwerkingsdiensten levert aan bedrijven over de hele wereld. CCBill is toegewijd aan het bedienen van de steeds veranderende behoeften van handelaren en consumenten en helpt meer dan 30.000 handelaren in 197 landen.

CCBill stelt een hoge standaard voor de naleving van e-commerce met hun eigen betalingsverwerking, fraudebescherming, factureringsoplossingen en lidenbeheer en wordt wereldwijd door miljoenen kopers gekozen voor de transparante, handige en veilige betalingsbeleving die ze bieden.

Contactpersoon: CCBill Public Relations | [email protected]