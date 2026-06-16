CCBill IE Limited obtient l'agrément d'établissement de paiement délivré par la Banque centrale d'Irlande

DUBLIN, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- CCBill IE a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu l'agrément en tant qu'établissement de paiement auprès de la Banque centrale d'Irlande.

Cette étape importante fait suite à un examen réglementaire approfondi de la gouvernance, du cadre de conformité, des contrôles opérationnels et des processus de gestion des risques de CCBill IE. La Banque centrale d'Irlande est largement reconnue comme l'un des régulateurs financiers les plus rigoureux au monde, ce qui fait de cette réussite un événement majeur pour l'entreprise.

Colin Canny, directeur général et directeur exécutif de CCBill IE, a déclaré : « Cette autorisation renforce la position de CCBill en tant que prestataire de services de paiement de confiance tout en soutenant notre croissance continue à travers l'Europe. Avec notre siège européen établi à Dublin, nous renforçons notre présence locale et investissons dans les ressources humaines, les processus et les infrastructures afin de mieux servir les commerçants de toute la région. »

Jake Powers, directeur des opérations de CCBill LLC, a ajouté : « Cette étape cruciale de notre stratégie mondiale témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de professionnalisme, de conformité et d'excellence opérationnelle, alors que nous continuons à développer nos activités en Europe. »

Cette autorisation permet à CCBill IE de fournir des services de paiement réglementés sur l'ensemble du territoire irlandais et, sous réserve des exigences réglementaires applicables, dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE). Cela renforce encore davantage la capacité de l'entreprise à accompagner les commerçants à travers l'Europe, tout en exerçant ses activités dans l'un des cadres réglementaires les plus respectés au monde.

À propos de CCBill

CCBill est un fournisseur mondial de solutions de paiement qui propose aux entreprises du monde entier des services de traitement des paiements sécurisés, évolutifs et conformes aux réglementations. Soucieuse de répondre aux besoins en constante évolution des commerçants et des consommateurs, CCBill accompagne plus de 30 000 commerçants dans 197 pays.

En établissant des normes élevées en matière de conformité dans le domaine du commerce électronique grâce à ses solutions propriétaires de traitement des paiements, de protection contre la fraude, de facturation et de gestion des membres, CCBill est choisie par des millions d'acheteurs à travers le monde pour l'expérience de paiement transparente, pratique et sécurisée qu'elle offre.

Contact : Service de relations publiques de CCBill | [email protected]