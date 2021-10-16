CCTV+: Началась реализация инициативы вещательных организаций по защите биоразнообразия

В совместной инициативе содержится призыв к международным вещательным компаниям и электронным средствам массовой информации выполнять свои обязательства по защите биоразнообразия и укреплять международное сотрудничество в освещении новостей, подготовке программ и осуществлении взаимных обменов в целях внесения позитивного вклада в развитие экологической цивилизации и построение общего будущего для всех форм жизни на Земле.

Вице-министр NRTA Мэн Дун (Meng Dong) и вице-губернатор провинции Юньнань Ли Малинь (Li Malin) выступили с сообщением о начале реализации этой инициативы. Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг (Melissa Fleming), а также главы Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, Вещательного союза арабских государств и Европейского вещательного союза прокомментировали это событие по видеосвязи.

Ключевыми аспектами данной инициативы являются следующие:

Все стороны:

со всей ответственностью заявляют, что глобальное биоразнообразие переживает беспрецедентный кризис; единодушно соглашаются с тем, что человечество и природа представляют собой сообщество с общим будущим; полностью признают, что электронные средства массовой информации играют незаменимую роль в области социальной ответственности за развитие экологической цивилизации и защиту биоразнообразия.

Поддерживая дух Куньминской декларации, все стороны хотели бы призвать к следующим совместным действиям:

1. Публиковать отчеты ООН и сообщения о деятельности организации по защите биоразнообразия.

2. Производить и транслировать больше аудиовизуальной продукции о защите биологического разнообразия и окружающей среды с целью освещения данной проблемы широкой общественностью.

3. Укреплять международное сотрудничество в области совместного производства и интервьюирования, обмена информацией и взаимных визитов.

4. Изучать перспективы сотрудничества с соответствующими государственными и частными заинтересованными сторонами в целях осуществления проектов, связанных с сохранением биоразнообразия.

5. Расширять знания и организовывать учебные мероприятия и семинары по вопросам биоразнообразия для специалистов электронных средств массовой информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661165/Joint_Initiative_Protection_Biodiversity_Launched.jpg

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SOURCE CCTV+