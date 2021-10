CCTV+: Lançada iniciativa conjunta de emissoras para proteção da biodiversidade

PEQUIM, 15 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a realização da 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP15) em Kunming de 11 a 15 de outubro, a National Radio and Television Administration (NRTA) of China, Asia-Pacific Broadcasting Union, Arab States Broadcasting Union, African Union of Broadcasting e European Broadcasting Union anunciaram o lançamento da iniciativa conjunta de proteção da biodiversidade em 15 de outubro.