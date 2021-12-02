CCTV+: Пэн Лиюань передает наилучшие пожелания учащимся с ВИЧ в день борьбы со СПИДом

В видеообращении к учащимся школы, отмечающей в этом году свой 10-летний юбилей, г-жа Пэн, также являющаяся Послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, выразила свои наилучшие пожелания.

В своем видеопослании г-жа Пэн вспомнила о том, чем она делилась с учащимися и преподавателями школы за последнее десятилетие, и призвала учащихся следовать имеющимся у них примерам для подражания и передавать другим ту любовь, которую они получали на протяжении многих лет.

«Десять лет назад группа старших братьев и сестер, перенесших семейные горести, подобные вашим, пришли с разбитыми сердцами в школу Красной ленты, основанную добросердечными людьми. Здесь они отказались от своего самоуничижения и обрели жизнерадостность и раскрепощенность, избавившись от своей слабости и уязвимости и становясь сильнее с каждым днем. Они перестали испытывать страх перед бурями, закалились для борьбы с невзгодами и в конечном итоге проявили себя с лучших сторон», — сказала г-жа Пэн.

Благодаря совместным усилиям комитетов Коммунистической партии Китая и органов государственного управления на всех уровнях, а также многочисленных славных представителей общественных организаций, за последние 10 лет примерно 60 учащихся получили в этой школе образование и помощь, а около десятка из них даже сдали национальные вступительные экзамены для продолжения своего образования в высших учебных заведениях, сообщила г-жа Пэн, вспоминая свои визиты к учащимся и радостные моменты, которые она испытывала вместе с ними в последние годы.

«Это именно те примеры для подражания, на которых вам нужно учиться, и это делает их еще более ценными людьми для строительства страны», — заявила г-жа Пэн.

По словам г-жи Пэн, ей приятно видеть, что любовь и доброта передаются в этой школе на протяжении многих лет, о чем по-прежнему свидетельствует то, что молодые люди возвращаются сюда, чтобы учить детей и заботиться о них.

Она также с радостью узнала, что сегодня для учащихся созданы лучшие условия за счет появления многофункциональных классных комнат и модернизированной игровой площадки.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

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SOURCE CCTV+