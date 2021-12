CCTV+: Peng Liyuan želá študentom s HIV všetko najlepšie k Svetovému dňu boja proti AIDS

Vo svojom videu Peng pripomenula spomienky, ktoré zažila so študentmi a učiteľmi školy v poslednom desaťročí, a povzbudila študentov, aby sa učili od vzorov, ktoré majú v okolí, a odovzdávali lásku, ktorú v priebehu rokov dostali.

„Pred desiatimi rokmi skupina veľkých bratov a sestier, ktorí zažili podobné rodinné nešťastie ako vy, vstúpila, so zlomeným srdcom, do školy Červenej stužky, ktorú iniciovali ľudia s dobrým srdcom. Tu odhodili svoje poníženie a stali sa otvorení a veselí, keď zo seba striasli slabosť a krehkosť a s každým ďalším dňom boli silnejší. Prestali sa obávať pohoršenia, pozbierali odvahu pred nepriazňou osudu a nakoniec zažiarili," povedal Peng.

Vďaka spoločnému úsiliu výborov a vlád Komunistickej strany Číny na všetkých úrovniach, ako aj mnohým láskavým ľuďom zo sociálnych organizácií, dostalo za posledných 10 rokov vzdelanie a starostlivosť v škole takmer 60 študentov a tucet z nich dokonca zložilo národné prijímacie skúšky, aby mohli pokračovať v ďalšom štúdiu na univerzitách, povedala Peng, keď si spomínala na svoje návštevy študentov a na radostné chvíle, ktoré s nimi za posledné roky zažila.

„Sú to presne tie vzory, od ktorých by ste sa mali učiť, a o to cennejšie talenty pre budovanie krajiny," povedal Peng.

Peng povedala, že ju teší, keď vidí, že sa v škole počas rokov odovzdávali láska a dobrosrdečnosť, pretože je stále svedkom toho, že sa sem mladí ľudia vracajú, aby učili a starali sa o deti.

Povedala, že je tiež rada, že študenti dnes majú lepšie prostredie s multifunkčnými učebňami a vybudovaným zmodernizovaným ihriskom.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

Video – https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

Related Links

www.cctvplus.com



SOURCE CCTV+