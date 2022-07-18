CCTV+: Си Цзиньпин посетил город Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района
CCTV+
Jul 18, 2022, 06:37 ET
ПЕКИН, 18 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине дня в среду генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин посетил город Шихэцзы во время инспекционной поездки по Синьцзян-Уйгурскому автономному району на северо-западе Китая.
Си Цзиньпин посетил Музей освоения земель Синьцзянского производственно-строительного корпуса /СПСК/, чтобы ознакомиться с историей достижений СПСК в освоении земель, охране госграницы, создании и укреплении низовых организаций, развитии сельского хозяйства с учетом местных особенностей и содействии комплексному развитию корпуса и местных районов.
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=5QElcmPXDkE
SOURCE CCTV+
Share this article