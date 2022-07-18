CCTV+: Си Цзиньпин посетил город Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района

ПЕКИН, 18 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине дня в среду генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин посетил город Шихэцзы во время инспекционной поездки по Синьцзян-Уйгурскому автономному району на северо-западе Китая.