CCTV+ : Xi Jinping inspecte la ville de Shihezi au Xinjiang

M. Xi a visité le Army Reclamation Museum et une division locale du Corps de production et de construction du Xinjiang pour en apprendre davantage sur l'histoire des réalisations du corps dans la récupération des terres, la protection de la frontière, la construction et la consolidation des organisations de base, le développement de l'agriculture en fonction des caractéristiques régionales et la promotion du développement intégré du corps d'armée et des communautés locales.