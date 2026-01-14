CCTV+:Von Yiwu nach Jakarta: Das „China-Modell" der Schreibwarenindustrie erobert die Welt

BEIJING, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Globalisierung ist seit einigen Jahren das wichtigste Anliegen der Händler aus Yiwu. Huang Changchao, Präsident der Yiwu Stationery & Cultural Products Industry Association, gehört zu den ersten, die Pionierarbeit im Bereich der Auslandsgeschäfte geleistet haben. Vor drei Jahren beschloss er nach mehreren Besichtigungen, den Verband bei der Erschließung des indonesischen Marktes anzuführen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4



CCTV+: De Yiwu a Yakarta: El "modelo chino" de la industria de la papelería se globaliza

CCTV+: De Yiwu a Yakarta: El "modelo chino" de la industria de la papelería se globaliza

La globalización ha sido la principal preocupación de los comerciantes de Yiwu en los últimos años. Huang Changchao, presidente de la Asociación de...
CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

Ces dernières années, la mondialisation a été la principale préoccupation des commerçants de Yiwu. Huang Changchao, président de l'association de...
