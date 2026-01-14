CCTV+:Von Yiwu nach Jakarta: Das „China-Modell" der Schreibwarenindustrie erobert die Welt

BEIJING, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Globalisierung ist seit einigen Jahren das wichtigste Anliegen der Händler aus Yiwu. Huang Changchao, Präsident der Yiwu Stationery & Cultural Products Industry Association, gehört zu den ersten, die Pionierarbeit im Bereich der Auslandsgeschäfte geleistet haben. Vor drei Jahren beschloss er nach mehreren Besichtigungen, den Verband bei der Erschließung des indonesischen Marktes anzuführen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4