CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

News provided by

CCTV+

Jan 14, 2026, 04:03 ET

PÉKIN, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, la mondialisation a été la principale préoccupation des commerçants de Yiwu. Huang Changchao, président de l'association de l'industrie de la papeterie et des produits culturels de Yiwu, est l'un des premiers à s'être lancé à l'étranger. Il y a trois ans, il a décidé d'emmener l'association sur le marché indonésien après de multiples inspections.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4

Continue Reading

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CCTV+:From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

CCTV+:From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

Going global has been the top concern for Yiwu merchants in recent years. Huang Changchao, President of Yiwu Stationery & Cultural Products Industry...
CCTV+: From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

CCTV+: From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

Going global has been the top concern for Yiwu merchants in recent years. Huang Changchao, President of Yiwu Stationery & Cultural Products Industry...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics