CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

PÉKIN, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, la mondialisation a été la principale préoccupation des commerçants de Yiwu. Huang Changchao, président de l'association de l'industrie de la papeterie et des produits culturels de Yiwu, est l'un des premiers à s'être lancé à l'étranger. Il y a trois ans, il a décidé d'emmener l'association sur le marché indonésien après de multiples inspections.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4