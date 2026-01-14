CCTV+: De Yiwu a Yakarta: El "modelo chino" de la industria de la papelería se globaliza
News provided byCCTV+
Jan 14, 2026, 06:09 ET
PEKÍN, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La globalización ha sido la principal preocupación de los comerciantes de Yiwu en los últimos años. Huang Changchao, presidente de la Asociación de la Industria de Papelería y Productos Culturales de Yiwu, es uno de los pioneros en la expansión internacional. Hace tres años, tras múltiples inspecciones, decidió liderar la asociación para explorar el mercado indonesio.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4
Share this article