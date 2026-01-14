CCTV+: De Yiwu a Yakarta: El "modelo chino" de la industria de la papelería se globaliza

News provided by

CCTV+

Jan 14, 2026, 06:09 ET

PEKÍN, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La globalización ha sido la principal preocupación de los comerciantes de Yiwu en los últimos años. Huang Changchao, presidente de la Asociación de la Industria de Papelería y Productos Culturales de Yiwu, es uno de los pioneros en la expansión internacional. Hace tres años, tras múltiples inspecciones, decidió liderar la asociación para explorar el mercado indonesio.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2861356/0113_1.mp4

Continue Reading

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

CCTV+ : de Yiwu à Jakarta : le « modèle chinois » de l'industrie de la papeterie se mondialise

Ces dernières années, la mondialisation a été la principale préoccupation des commerçants de Yiwu. Huang Changchao, président de l'association de...
CCTV+:From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

CCTV+:From Yiwu to Jakarta: The "China Model" of the Stationery Industry Goes Global

Going global has been the top concern for Yiwu merchants in recent years. Huang Changchao, President of Yiwu Stationery & Cultural Products Industry...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics