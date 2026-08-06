Celebre la cultura, la comunidad y los lazos sociales en el Festival Internacional Anual del Wheeling Park District

Este evento comunitario gratuito convierte el Heritage Park Performance Pavilion en una celebración internacional, en la que los asistentes pueden descubrir tradiciones de todo el mundo a través de actuaciones en vivo, auténtica gastronomía local y exposiciones culturales interactivas organizadas por entidades de la comunidad, todo ello en una sola tarde.

"El Wheeling International Festival refleja la increíble diversidad que hace de Wheeling una comunidad tan acogedora", afirmó Matt Wehby, director ejecutivo del Wheeling Park District. "Es un día en el que nuestros invitados pueden descubrir nuevas culturas, celebrar tradiciones comunes y crear recuerdos en uno de nuestros eventos más esperados del año".

Los primeros 200 jóvenes exploradores que lleguen podrán embarcarse en su propia aventura por todo el mundo con la actividad Travel Around the World Passport. Los niños visitarán los puestos de las organizaciones culturales y comunitarias participantes, aprenderán sobre países y tradiciones de todo el mundo y, a lo largo del recorrido, irán recogiendo sellos para su pasaporte. Es una forma divertida e interactiva de despertar la curiosidad, al tiempo que se rinde homenaje a las numerosas culturas que representan la diversidad de Wheeling.

El Festival Internacional, uno de los eventos más emblemáticos del Wheeling Park District, reúne cada año a más de tres mil miembros de la comunidad para celebrar la diversidad, las tradiciones y los lazos que hacen de Wheeling un lugar verdaderamente especial para vivir.

Se recomienda a los visitantes que consulten la información sobre aparcamiento y transporte antes de llegar. Para consultar el programa completo de actividades, la información sobre el aparcamiento y otros datos, visite WheelingInternationalFestival.com.

Acerca del Wheeling Park District

Fundado en 1961, el Wheeling Park District presta servicio a más de 45 000 residentes en un área de 8,5 millas cuadradas que abarca Wheeling, Prospect Heights, Buffalo Grove y Arlington Heights. El distrito gestiona 22 recintos que abarcan 350 acres, entre los que se incluyen 12 parques, un complejo deportivo, instalaciones acuáticas cubiertas y al aire libre, un gimnasio y el Chevy Chase Country Club. Gobernado por una Junta de Comisionados elegida, el Distrito se dedica a ofrecer parques, instalaciones recreativas y eventos comunitarios de alta calidad. Para ver más información, visite wheelingparkdistrict.com.

FUENTE Wheeling Park District