BOONE, N.C., June 16, 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Samaritan's Purse ha establecido dos centros de tratamiento del ébola en Bunia y Nyankunde, República Democrática del Congo (RDC), para atender a los pacientes afectados por el virus del ébola. Cada una de estas instalaciones es un hospital móvil de emergencia especialmente equipado con 40 camas de pacientes, para ayudar a cubrir las necesidades de la provincia de Ituri, donde se encuentran casi el 90 % de los casos confirmados hasta el momento. Los médicos y los enfermeros de Samaritan's Purse ya están brindando atención directa en Bunia. El establecimiento de Nyankunde tiene previsto abrir sus puertas pronto y brindará al hospital local la capacidad de tratamiento de enfermedades infecciosas que se necesita con urgencia.

CENTROS DE TRATAMIENTO DEL ÉBOLA CREADOS POR SAMARITAN'S PURSE ABREN EN EL EPICENTRO DEL BROTE MORTAL

"El ébola es un virus sumamente peligroso y la cantidad de casos está aumentando", informó Franklin Graham, el presidente de Samaritan's Purse. "Estos centros de tratamiento del ébola ayudarán a aislar y atender a los pacientes afectados por el virus. Nuestra oración es que también den esperanza a las familias y a las comunidades que están asustadas y sufren. Queremos que sepan que Dios los ama. Por favor, oren para que este brote acabe de una vez, y por los miembros de nuestros equipos, quienes están dispuestos a ir para ayudar en el nombre de Jesús".

Samaritan's Purse ha trabajado en la región durante décadas y tiene una oficina nacional en RDC. La organización envió también a 65 miembros de los equipos de respuesta para asistencia en caso de desastres, con el fin de apoyar este esfuerzo. Además de la atención al paciente, están impartiendo información sobre higiene y educación preventiva y ya han instalado decenas de lavamanos. Esto es esencial para ayudar a detener la propagación de la enfermedad.

Samaritan's Purse también ha provisto al personal el equipamiento de protección que ayuda a resguardar a los profesionales de la salud de la República Democrática del Congo, quienes colaboran con los hospitales asociados de la misión. La organización con sede en Carolina del Norte ha enviado en avión toneladas de estos recursos que salvan vidas, y está procurando activamente conseguir más equipamiento de protección personal para ayudar a cubrir las necesidades cada vez mayores en la zona afectada.

OPORTUNIDADES PARA LOS MEDIOS:

Entrevista con John Freyler, quien sirvió en Liberia durante el brote del ébola de 2014

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FORMULARIO DE SOLICITUD DE LOS MEDIOS

En 2014, Samaritan's Purse respondió al brote del ébola en Liberia, abriendo un centro de tratamiento que brindó atención directa a los pacientes y combatió las tasas de infección, brindando capacitación sobre higiene y educación preventiva a más de 1 600 000 personas. En 2018, Samaritan's Purse estableció un centro de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo, que atendió a más de 600 pacientes y continuó educando a las comunidades sobre las mejores prácticas para ayudar a detener la propagación de la enfermedad.

ACERCA DE SAMARITAN'S PURSE

Con sede en Boone, Carolina del Norte, Samaritan's Purse es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria que responde a las necesidades físicas y espirituales de los individuos, tras los desastres y las situaciones de emergencia, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Dirigida por su presidente y director general, Franklin Graham, Samaritan's Purse trabaja en más de 100 países para llevar socorro a las víctimas de guerras, desastres, pobreza, hambruna y persecución. Para más información, visite SamaritansPurse.org.

FUENTE Samaritan's Purse