Boone, N.C., 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ayer, la organización internacional cristiana de ayuda humanitaria Samaritan's Purse recibió a sus primeros pacientes en el Hospital Móvil de Emergencias en La Guaira, Venezuela. Dos terremotos consecutivos sacudieron la región la semana pasada, causando la muerte de más de 1700 personas y dejando a miles de familias desplazadas y con una necesidad urgente de atención médica. Casi 50 000 personas siguen desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Los especialistas para respuestas ante desastres de Samaritan's Purse trabajaron sin descanso para construir el Hospital Móvil de Emergencias, que cuenta con dos quirófanos, 56 camas para pacientes, una unidad de cuidados intensivos, farmacia y laboratorio.

SE INAUGURA UN HOSPITAL MÓVIL DE EMERGENCIAS DE SAMARITAN’S PURSE EN VENEZUELA, PARA ATENDER A VÍCTIMAS DE TERREMOTOS

"La destrucción es inmensa: cientos de edificios se han derrumbado, miles están dañados y decenas de miles de personas siguen desaparecidas. Me parte el corazón ver tanto sufrimiento. Sabemos que la cifra de muertos va a aumentar y la necesidad es enorme", dijo Franklin Graham, presidente de Samaritan's Purse. "Nuestro Hospital Móvil de Emergencias está abierto y brindamos atención quirúrgica vital, tratamos heridas y les recordamos a las familias que Dios las ama. El pueblo de Venezuela necesita nuestras oraciones".

La organización, con sede en Carolina del Norte, cuenta con más de 40 miembros de nuestro equipo de respuesta para asistencia en caso de desastres en Venezuela, y otros más viajan a la zona diariamente. Samaritan's Purse también distribuye suministros esenciales como materiales para refugios, mantas y kits de higiene, además de instalar varias unidades comunitarias de filtración de agua para proporcionar agua potable segura. El ministerio ha transportado por vía aérea más de 98 toneladas de suministros esenciales a Venezuela y continuará utilizando su avión de carga Boeing 767 para entregar más ayuda a la nación venezolana.

OPORTUNIDADES PARA LOS MEDIOS:

Entrevista al Dr. Elliott Tenpenny, Director de la Unidad Internacional de Salud de Samaritan's Purse, actualmente en Venezuela.

Entrevista a Thomas Ovington, jefe de equipo destinado en Venezuela.

Fotografías de alta calidad y material de archivo de calidad profesional.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEDIOS:

Acerca de Samaritan's Purse

Con sede en Boone, Carolina del Norte, Samaritan's Purse es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria que atiende las necesidades físicas y espirituales de las personas afectadas por desastres y situaciones de crisis, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Dirigida por su presidente y director ejecutivo, Franklin Graham, Samaritan's Purse trabaja en más de 100 países para brindar asistencia a las víctimas de guerras, desastres, enfermedades, pobreza, hambruna y persecución. Para más información, visita SamaritansPurse.org.

FUENTE Samaritan's Purse