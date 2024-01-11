CES 2024: KONKA раскрывает передовые инновации с исключительными характеристиками

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KONKA Group Co., Ltd

11 Jan, 2024, 04:31 ET

ЛАС-ВЕГАС, 11 января 2024 г. /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. («KONKA»; 000016.SZ), одна из ведущих технологических компаний, громко заявила о себе на Международной выставке бытовой электроники International Consumer Electronics Show (CES), проводимой с 9 по 12 января 2024 г. Компания представила линейку своих звездных дисплеев, продемонстрировав технологическое превосходство бренда и исключительные характеристики продуктов.

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KONKA_CES2024
KONKA_CES2024

Кинотеатр с диагональю 310 дюймов KONKA Micro Led 4K-Plus предлагает исключительную насыщенность цвета, которая превосходит средний показатель на рынке, гарантируя постоянство и впечатления от просмотра высшего уровня. Низкий коэффициент отражения, менее 5 %, делает его идеальным решением для кинотеатров. Яркое и динамическое изображения на дисплее достигается благодаря высокой яркости в 800 нит и высокой скорости обновления данных. Цветовой диапазон впечатляет, поскольку компания KONKA использует полностью запатентованные светоизлучающие чипы собственного производства. Данные чипы оптимизируют длину светоизлучающей волны в непрерывном режиме, за счет чего достигается 85 % BT.2020. Это эффективно снижает искажение цвета под широким углом зрения, улучшая общие впечатления от просмотра.

Компания KONKA наладила серийное производство дисплеев непосредственного отображения MLED и целый ряд крупномасштабных дисплеев непосредственного отображения Mini LED в Чунцине, Китай. Это увеличивает возможности компании KONKA по предоставлению разнообразных решений, которые могут использоваться в самых разных условиях: в аэропортах, кинотеатрах, центральных комнатах по мониторингу данных, центрах управления движением, больших торговых центрах, а также для целого ряда других задач.

Во время данного мероприятия компания KONKA также продемонстрировала свою флагманскую 809 серию телевизоров Mini QD-LED, выпущенную на рынок в 2023 году. Благодаря своим передовым функциям телевизоры данной серии – настоящий праздник для органов чувств. Они оснащены новым экраном Mini QD-LED и AGLR, который существенно улучшает естественную контрастность и сокращает отражение экрана. В результате получается более прозрачное изображение, имеющее потрясающий визуальный эффект. Mini QD-LED сочетает в себе исключительные преимущества QLED и Mini LED, обеспечивая более высокую контрастность и более насыщенные цвета. Это делает изображение при просмотре фильмов и компьютерных игр более глубоким и детальным. Данная серия также может похвастаться очень высоким коэффициентом контрастности 10,000,000:1, а также 157 %  BT.709 ультра широкой цветовой гаммой и высокой яркостью.

На выставке также были представлены телевизоры нового поколения – KONKA 812 серии OLED и телевизоры среднего ценового сегмента – 813 серия с высокой частотой обновления кадров. 812 серия оснащена операционными системами webOS и Google TV, соответствуя требованиям к контенту потребителей по всему миру.

Исключительное качество продуктов KONKA и большие возможности внедрения инновационных решений при поддержке запатентованной технологии получили признание как со стороны индустрии, так и со стороны потребителей. В 2023 году доходы бренда KONKA выросли на существенные 101 % год к году, а продажи телевизоров также показали значительный рост на 32 % год к году. Продолжая идти вперед, компания KONKA намерена сохранить приверженность своей бизнес-философии, уделяя основное внимание продвижению идеи глобализации бренда.

О KONKA Group Co., Ltd.

KONKA Group Co., Ltd. основана 21 мая 1980 г. В 1992 году KONKA получила листинг на Шэньчжэньской фондовой бирже. Корпорация насчитывает 15 000 сотрудников, а доля персонала НИОКР составляет более 10 %.

KONKA увеличивает свои стратегические инвестиции в несколько ключевых технологий, такие как Micro LED, 8K, AIoT и 5G, чтобы обеспечить свое лидерство в постоянно меняющейся мировой индустрии потребительской электроники.

За дополнительной информацией обращайтесь к веб-сайту: www.konkaglobal.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315322/image_1.jpg

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