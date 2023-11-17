CGTN: Си Цзиньпин о ключевой роли двух народов в укреплении дружбы между Китаем и США

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CGTN

17 Nov, 2023, 11:59 ET

ПЕКИН, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В октябре 2023 года американский пилот-ветеран Гарри Мойер, которому исполнилось 103 года, поднялся на Великую Китайскую стену в Пекине.

Мойер вернулся в Китай с делегацией из примерно 30 человек, состоявшей из семей ветеранов «Летающих тигров», спустя восемь десятилетий после окончания своей героической службы на юге Китая, где он бок о бок с китайцами боролся против японской агрессии во время Второй мировой войны.

«Для меня дух «Летающих тигров» — это символ дружбы», — сказал Джексон Лонг, самый молодой из членов делегации и правнук ветерана «Летающих тигров» Клиффорда Р. Лонга-старшего.

«Когда я вернусь домой, я расскажу друзьям о своей поездке в Китай. Я покажу им фотографии, которые я сделал», — сказал 15-летний подросток, делясь восторженными впечатлениями о своем путешествии к Великой Китайской стене.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина на приветственном ужине, состоявшемся в Сан-Франциско в среду, история «Летающих тигров» доказывает, что дружба между китайским и американским народами, которая выдержала испытание кровью и огнем, будет передаваться из поколения в поколение.

Надежда китайско-американских связей — в отношениях между людьми

Будущее китайско-американских отношений будет создаваться нашими народами, заявил Си Цзиньпин, призвав строить больше мостов и прокладывать больше дорог для взаимодействия между людьми.

По его словам, Китай и США примут дополнительные меры для облегчения поездок и содействия обменам между людьми, включая увеличение количества прямых пассажирских рейсов, проведение диалога на высоком уровне по вопросам туризма и упрощение процедур подачи заявок на получение виз.

«Мы надеемся, что два наших народа будут чаще встречаться, поддерживать больше контактов и обменов и впишут новые главы в историю дружбы, теперь уже в новую эпоху», — сказал Си Цзиньпин.

В этом году, встречаясь с представителями США, включая бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билла Гейтса, Си Цзиньпин подчеркнул, что надежда на будущее китайско-американских отношений заключается в людях, фундамент этих отношений — наши общества, их будущее зависит от молодежи, а источник их жизнеспособности — взаимодействие на субнациональном уровне.

На приветственном ужине в числе около 400 гостей присутствовали генеральный директор компании Apple Тим Кук и генеральный директор компании Tesla Илон Маск.

Оба бизнес-магната посетили Китай в этом году. На встрече с министром торговли Китая Ван Вэньтао в мае Илон Маск заявил, что отношения между США и Китаем не являются игрой на победителя. Маск также выразил доверие к китайскому рынку и заявил о своей готовности углублять сотрудничество ради взаимной выгоды.

«Я приветствую визиты в Китай все большего числе губернаторов США, членов Конгресса и представителей различных слоев общества», — заявил Си Цзиньпин в среду.

Он объявил, что «для расширения обменов между двумя народами, особенно между молодежью», в ближайшие пять лет Китай готов пригласить к себе 50.000 молодых американцев по программам обмена и обучения.

Китай готов быть партнером и другом США, сказал Си Цзиньпин.

Множество возможностей для взаимовыгодного сотрудничества

Си Цзиньпин также подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество является неотъемлемым атрибутом китайско-американских отношений, отметив, что обе страны имеют большой потенциал для взаимодействия и в полной мере способны помочь друг другу добиться успеха и беспроигрышных результатов.

Инициатива «Пояс и путь», а также Инициатива глобального развития, Инициатива глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации, предложенные Китаем, постоянно открыты для всех стран мира, включая США, сказал он.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в среду утром лидеры договорились о создании рабочей группы по борьбе с наркотиками для развития сотрудничества и оказания помощи США в борьбе с наркоманией.

Си Цзиньпин выразил глубокое сочувствие своего народа американскому народу, особенно молодому поколению, в связи со страданиями, которые причиняет ему фентанил.

Главы двух государств также достигли важного консенсуса по расширению разнообразных двусторонних обменов в области образования, обучения иностранных студентов, среди молодежи, в области культуры, спорта и между деловыми кругами.

«Чтобы любая великая цель увенчалась успехом, она должно укорениться в сознании народа, питаться его жизненной силой и осуществляться людьми. Укрепление китайско-американской дружбы — это как раз такая великая цель», — сказал Си Цзиньпин на приветственном ужине.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/Envisioning-China-U-S-friendship-Xi-highlights-role-of-people-1oMzxr4Fe5W/index.html

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