CGTN: «Вклад каждого» -- путь Китая к процветанию за счет открытости и возрождения села

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CGTN

27 Sep, 2023, 11:17 ET

CGTN: «Вклад каждого» — путь Китая к всеобщему процветанию за счет политики открытости и возрождения сельских районов

ПЕКИН, 27 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Являясь мировой «столицей мелкого ширпотреба», уезд Иу (Yiwu) в восточной провинции Китая Чжэцзян (Zhejiang) поддерживает торговые отношения с более чем 230 странами и регионами.

Международный торговый рынок Иу дал старт к развитию 2,1 млн малых, средних и микропредприятий и так или иначе обеспечивает занятость 32 млн человек. Он также известен как крупнейший в мире оптовый рынок мелких потребительских товаров.

Во время недавней инспекционной поездки в Чжэцзян президент Китая Си Цзиньпин при посещении торгового рынка в округе Цзиньхуа 20 сентября приветствовал выход мелких потребительских товаров Иу на большой рынок и превращение этого бизнеса в крупный сектор экономики.

«Принимать участие, созидать, вносить свой вклад — долг каждого», — сказал Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и занимает посте председателя Центрального военного совета, указав на необходимость активизации торгового рынка в расширении внутреннего и зарубежного рынков и призвав провинцию Чжэцзян взять на себя ведущую роль и стать примером содействия всеобщему процветанию.

Развитие торговли для обеспечения высокого уровня открытости

По данным Главного таможенного управления Китая суммарный объем импорта и экспорта товаров за первое полугодие текущего года составил 20,1 трлн юаней (около 2,75 трлн долларов США), продемонстрировав рост на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Впервые был преодолен порог 20 трлн юаней.

Частные предприятия продолжают оставаться основной движущей силой внешней торговли Китая. В первой половине 2023 года количество внешнеторговых компаний, осуществляющих импорт и экспорт, увеличилось на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом объем импорта и экспорта частных предприятий составил 10,59 трлн юаней, что на 8,9 процента больше, чем в тот же период предыдущего года.

Необходимы меры по стимулированию и поддержке активного участия частных предприятий в глобальном промышленном разделении труда и распределении ресурсов с целью повышения базовой конкурентоспособности, подчеркнул Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки.

После долгих лет развития грузовые поезда сообщением Китай-Европа, соединяющие Иу с Мадридом (Испания), совершили прорыв на новый уровень качества и стали новым способом международных перевозок — удобным, быстрым, безопасным, стабильным, безвредным для окружающей среды и экономичным.

Этот грузовой железнодорожный маршрут протяженностью 13.052 км, получивший по-китайски название Исиньоу (Иу-Синьцзян-Европа), стал важным мостом, связующим Евразийский континент. К концу июля текущего года общее количество грузовых поездов, проследовавших по этому маршруту, превысило 6.000.

Призывая провинцию Чжэцзян продолжить начатый курс на углубление реформ и повышение уровня открытости, Си Цзиньпин указал на необходимость планировать реформы с учетом глобальной перспективы и последовательно расширять институциональную открытость в плане правил, нормативных требований, методов управления и стандартов.

В 2021 году в Китае была выпущена директива, поддерживающая лидирующую роль провинции Чжэцзян как показательного региона для продвижения стратегии всеобщего процветания в масштабах всей страны.

Широкое толкование концепции всеобщего процветания находит яркое отражение в практике провинции Чжэцзян, от развития частных предприятий до содействия возрождению сельских районов.

Содействие всеобщему процветания посредством новаторских инициатив

В июне 2003 года в провинции Чжэцзян была запущена программа экологичного возрождения сельских районов с целью оптимизации сельскохозяйственного производства, улучшения условий жизни и состояния окружающей среды, а также повышение качества жизни фермеров.

За 20 лет реализации программы были созданы тысячи красивых деревень, коренным образом изменился вид сельской местности провинции, был наработан успешный опыт модернизации сельского хозяйства и сельских районов и получены успешные примеры модернизации Китая в аграрном секторе.

Благодаря этой программе деревня Лизу (Lizu) в округе Цзиньхуа (Jinhua) превратилась из грязного убогого поселка в процветающий туристический объект с улучшенной экологией.

В ходе осмотра этой деревни 20 сентября, Си Цзиньпин узнал, что годовой доход на душу населения у ее жителей достиг 52.000 юаней (около 7.250 долларов США).

По данным Национального бюро статистики, в Китае в очередной раз собран рекордный урожай яровых культур: объем производства зерна яровых в этом году составил 146,13 млн тонн.

Кроме того, к концу 2022 года было создано 40 новых перспективных и характерных промышленных кластеров и 50 современных национальных агропромышленных и индустриальных парков, а также 200 городов с сильным сельскохозяйственным сектором.

Подчеркивая усилия, направленные на сокращение разрыва между городскими и сельскими территориями, а также неравенства в региональном развитии и доходах, Си Цзиньпин призвал повсеместно ускорить возрождение села и решительно поддержать отрасли сельскохозяйственного производства с отличительной местной спецификой.

«В деле возрождения сельских районов предстоит многое изучить и многое сделать», — сказал Си Цзиньпин, выступая перед сельскими жителями, и призвал их стремиться к созданию лучшего будущего, основанного на всеобщем процветании.

В этом году отмечается 20-я годовщина начала реализации стратегии «полного использования восьми преимуществ и осуществления восьми ключевых мер» в провинции Чжэцзян.

Стратегия, выдвинутая Си Цзиньпином в 2003 году, призывала провинцию задействовать восемь преимуществ, таких как преимущества систем и механизмов, преимущества местоположения и отраслевые преимущества, для реализации восьми ключевых мер, необходимых для развития провинции Чжэцзян.

С тех пор в экономическом и социальном развитии провинции Чжэцзян были достигнуты новые исторические успехи.

Признавая эти достижения, Си Цзиньпин призвал рассматривать реальную экономику в качестве фундамента для построения современной промышленной системы, направлять и поддерживать традиционные отрасли, чтобы ускорить внедрение передовых и готовых к применению технологий, а также содействовать высокотехнологичному, интеллектуальному и экологически безопасному развитию производственного сектора.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-25/Xi-urges-Zhejiang-to-further-advance-Chinese-modernization-1no6TIHz1O8/index. html

SOURCE CGTN

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