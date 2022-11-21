CGTN: Китай призывает к созданию свободной и открытой торговой среды для стран АТЭС и взаимовыгодному сотрудничеству

ПЕКИН, 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- С момента присоединения к организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 31 год назад Китай оставался привержен региональному партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству, и в этом году китайская сторона подтвердила важность свободной и открытой торговой среды для экономик стран АТЭС.

На долю 21 страны-члена АТЭС, где проживает 2,9 миллиарда человек, приходится более 60% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). На фоне неблагоприятных факторов, связанных с пандемией, высокой инфляцией, геополитическим кризисом и изменением климата, члены АТЭС собрались в столице Таиланда Бангкоке и приняли решение о дальнейшем углублении многостороннего сотрудничества.

Свободная и открытая торговля и инвестиции являются целями и принципами АТЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в субботу на 29-й встрече лидеров стран АТЭС, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с устойчивой торговлей и инвестициями.

Си Цзиньпин также добавил, что это основа для реализации «Путраджайской концепции развития до 2040 года».

Подлинно многосторонний подход

Председатель Си призвал к поддержанию подлинной многосторонности и сохранению многосторонней торговой системы.

По его словам, необходимо приложить больше усилий для защиты основанной на правилах многосторонней торговой системы, обеспечения безопасности и стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек, создания открытой, справедливой и недискриминационной торговой и инвестиционной среды и обеспечения скорейшего создания всеобъемлющей Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), соответствующей самым высоким стандартам.

Китай в прошлом году одним из первых ратифицировал соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), и теперь страна также стремится присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) и Соглашению о партнерстве в цифровой экономике (СПЦЭ).

Как ВРЭП, так и ВПСТТП считаются жизнеспособными путями реализации более широкой АТЗСТ, которую планирует создать 21 страна АТЭС.

Обеспечение инклюзивности для всеобщей выгоды

Подчеркнув важность инклюзивного развития, Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимы усилия по созданию архитектуры регионального экономического сотрудничества, основанной на равноправных консультациях, совместном участии и общих выгодах, а также по формированию крупного Азиатско-Тихоокеанского рынка, приносящего выгоду всем.

Он заявил, что все экономики могут расти вместе за счет взаимосвязанного развития и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество на основе взаимодополняемости.

По словам Си Цзиньпина, Китай выдвинул инициативы по возрождению сельских районов, поддержке малых и средних предприятий, использующих специальные и передовые технологии для производства новой и уникальной продукции, а также по содействию экономической интеграции за счет торговли и инвестиций.

Поддержка открытого регионального сотрудничества

Китайский лидер также подчеркнул важность открытого регионального сотрудничества, заявив, что важно проявлять больше инициативы для открытия и повышения уровня регионального экономического сотрудничества во всех отношениях.

По его словам, Китай не откажется от своей приверженности высоким стандартам открытости и еще шире откроет свои двери.

Прошедшая недавно пятая Китайская международная выставка импортных товаров стала свидетельством твердой решимости Китая поддерживать свободную и открытую торговлю.

Заключение предварительных сделок на общую сумму 73,5 млрд долларов США в ходе этого мероприятия, посвященного импорту, свидетельствует о гигантском объеме китайского рынка и его огромном потенциале для бизнеса.

В то же время, в качестве яркого примера стремления страны к открытости на высоком уровне, столица Китая Пекин ускоряет развитие «двух зон» города — экспериментальной зоны свободной торговли и национальной комплексной демонстрационной зоны для расширения открытости в секторе услуг.

За последние два года китайская столица внедрила более 100 новаторских или революционных стратегий, связанных с «двумя зонами», и запустила более 100 знаковых проектов и функциональных платформ.

Реформа и открытость существенно ускорили социально-экономическое развитие Китая, особенно за последнее десятилетие.

Согласно докладу, опубликованному Национальным статистическим бюро страны, в период с 2013 по 2021 год Китай в среднем обеспечивал более 30 процентов мирового экономического роста, занимая первое место в мире.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-19/China-urges-for-a-free-open-trade-environment-for-APEC-economies-1f5uxVsV9UQ/index.html

SOURCE CGTN