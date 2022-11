CGTN: Chiny wzywają do ustanowienia wolnego i otwartego handlu z państwami APEC oraz oczekują nawiązania współpracy korzystnej dla wszystkich stron

PEKIN, 21 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Od przystąpienia do Współpracy Gospodarczej Azja-Pacyfik (APEC) 31 lat temu Chiny nieprzerwanie aktywnie uczestniczą w partnerstwach regionalnych i współpracy korzystnej dla wszystkich stron, a w tym roku strona chińska ponownie podkreśliła wagę ustanowienia wolnego i otwartego handlu z państwami APEC.

21 państw członkowskich APEC zamieszkuje 2,9 miliarda ludności, a ich udział w całkowitym światowym produkcie krajowym brutto (PKB) sięga ponad 60 procent. W czasach problemów wywołanych pandemią, wysoką inflacją, kryzysem geopolitycznym i zmianami klimatu liderzy państw członkowskich APEC zasiedli do wspólnych rozmów w Bangkoku, stolicy Tajlandii, i podjęli decyzję o pogłębieniu wielostronnej współpracy.

Jak powiedział prezydent Chin, Xi Jinping podczas sobotniego 29. spotkania liderów państw członkowskich APEC, na którym omawiano problemy związane ze zrównoważonym handlem i inwestycjami, wolny i otwarty handel oraz inwestycje to cele i zasady APEC.

Jak dodał Xi, jest to też filar wdrażania wizji Putrajaya 2040.

Utrzymanie prawdziwego multilateralizmu

Prezydent Xi wezwał do utrzymania prawdziwego multilateralizmu i zabezpieczenia systemu wielostronnego handlu.

Jak stwierdził, należy zintensyfikować działania na rzecz zagwarantowania systemu wielostronnego handlu opartego na zasadach, utrzymać bezpieczeństwo i stabilność światowych łańcuchów przemysłowych i łańcuchów dostaw, pielęgnować otoczenie sprzyjające otwartemu, pozbawionemu dyskryminacji handlowi oraz inwestycjom, a także walczyć o jak najszybsze stworzenie kompleksowej, wysokiej jakości Strefy Wolnego Handlu w Regionie Azji i Pacyfiku (ang. Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP).

Chiny, jeden z pierwszych krajów, które w ubiegłym roku ratyfikowały porozumienie o wszechstronnym regionalnym partnerstwie ekonomicznym (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), dążą też do przystąpienia do wszechstronnego i progresywnego porozumienia o partnerstwie transpacyficznym (ang. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) oraz partnerstwa na rzecz gospodarki cyfrowej (ang. Digital Economy Partnership Agreement, DEPA), co pozwoliłoby im na rozszerzenie regionalnej integracji gospodarczej.

Uważa się, że RCEP i CPTPP to warte eksplorowania drogi ku rozszerzeniu FTAAP, którą 21 państw członkowskich APEC zamierza utworzyć.

Utrzymanie inkluzywności dla dobra wszystkich

Odnosząc się do wagi rozwoju sprzyjającego włączeniu, Xi podkreślił, że konieczne są działania prowadzące do ustanowienia ram regionalnej współpracy gospodarczej umożliwiającej równorzędne konsultacje, współuczestnictwo i wzajemne korzyści, a także pielęgnowanie obszernego rynku Azji i Pacyfiku przynoszącego korzyści wszystkim stronom.

Wszystkie gospodarki mogłyby wspólnie wzrastać poprzez wzajemnie powiązany rozwój, a dzięki komplementarności nawiązać współpracę korzystną dla wszystkich.

Jak powiedział Xi, Chiny wdrożyły inicjatywy na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich, wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa wykorzystujące specjalne i zaawansowane technologie do produkcji nowatorskich i wyjątkowych produktów, a także promują inkluzywność gospodarczą poprzez handel i inwestycje.

Podtrzymanie otwartej współpracy regionalnej

Prezydent Chin podkreślił też konieczność podtrzymania otwartej współpracy regionalnej i stwierdził, że należy przedsięwziąć zakrojone na szerszą skalę inicjatywy prowadzące do otwarcia i wyniesienia regionalnej współpracy gospodarczej we wszystkich jej wymiarach na nowy poziom.

Jak powiedział, Chiny pozostaną wierne zobowiązaniu do wysokiej jakości otwarcia się na świat i będą coraz szerzej otwierać drzwi.

Przeprowadzone niedawno piąte Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe to dobry przykład na silne zaangażowanie Chin we wspieranie wolnego i otwartego handlu.

Podczas tego wydarzenia, niezwykle istotnego dla branży importowej, zawarto wstępne transakcje o łącznej wartości 73,5 miliarda dolarów amerykańskich, co ilustruje ogrom chińskiego rynku i nieograniczone możliwości biznesowe.

Jednocześnie, Pekin, stolica Chin, przyspieszyła rozwój „dwóch stref" miasta, dowodu na dążenie kraju do wysokiej jakości otwarcia się na świat, pilotażowej strefy wolnego handlu, a także krajowej wszechstronnej demonstracyjnej strefy rozszerzania otwarcia w sektorze usług.

W ostatnich dwóch latach stolica Chin wprowadziła ponad 100 pionierskich i przełomowych polityk dotyczących „dwóch stref" oraz uruchomiła ponad 100 flagowych projektów i platform funkcjonalnych.

Reforma i otwarcie się spowodowało ogromne przyspieszenie tempa społecznego i gospodarczego rozwoju Chin, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu.

Według raportu opublikowanego przez krajowy Narodowy Urząd Statystyczny w latach 2013-2021 Chiny odpowiadały za ponad 30 procent światowego wzrostu gospodarczego, zajmując pod tym względem pierwsze miejsce na świecie.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-19/China-urges-for-a-free-open-trade-environment-for-APEC-economies-1f5uxVsV9UQ/index.html

