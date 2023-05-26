CGTN: связи между Китаем и ДРК переходят к всестороннему, глубокому и мощному развитию

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CGTN

26 May, 2023, 23:46 ET

ПЕКИН, 27 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- В 2015 г. Китай и Демократическая Республика Конго (ДРК) установили взаимовыгодное стратегическое партнерство, которое определило стратегическое направление дальнейшего развития двусторонних отношений.

Подняв свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества в пятницу в Пекине, обе страны рассчитывают на зрелые, стабильные и новаторские отношения между Китаем и ДРК, которые принесут пользу двум народам.

Во время встречи с президентом ДРК Феликсом-Антуаном Чисекеди Чиломбо (Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo), находящемся в Китае с официальным визитом, председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал плодотворное сотрудничество, достигнутое двумя странами, добавив, что обе стороны создают тесное сообщество общих интересов и общего будущего.

Стратегические партнеры, идущие рука об руку 

Сотрудничество между Китаем и ДРК продолжает углубляться на протяжении многих лет благодаря подписанию ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании, охватывающих сельское хозяйство, здравоохранение, торговлю, инфраструктуру и другие области. 

Китай уже много лет подряд является крупнейшим торговым партнером ДРК и источником иностранных инвестиций для этой страны. В 2022 году объем их двусторонней торговли достиг 21,898 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 51,7 процента. 

Сотрудничество в области инфраструктуры между двумя странами также приносит плодотворные результаты. 

Китай оказал помощь в строительстве таких инфраструктурных объектов, как Народный дворец, где расположены Национальное собрание и Сенат, Стадион мучеников и Центральноафриканский центр культуры и искусств, строительство которого будет завершено к концу этого года. 

Больница имени дружбы Китая и ДРК является знаковым проектом двустороннего сотрудничества в области медицины и здравоохранения. С момента завершения строительства в этой больнице прошло лечение большое количество пациентов, что значительно улучшило состояние здоровья конголезцев. 

На встрече в пятницу Си Цзиньпин заверил президента Чисекеди, что Китай будет работать с ДРК, стремясь к взаимной поддержке и сотрудничеству, способствуя развитию и вместе добиваясь прогресса на пути развития и возрождения. 

Высококачественное развитие Китая предоставит ДРК больше возможностей для сотрудничества и более широкий рынок, а также будет способствовать более активному развитию двусторонних отношений, заявил Си Цзиньпин, добавив, что Китай, как всегда, будет помогать ДРК в ее экономическом и социальном развитии. 

Высоко оценивая Китай за его долгосрочную помощь и ценную поддержку экономического и социального развития ДРК, президент Чисекеди сказал, что дружественное сотрудничество между двумя странами выдержало испытание временем и принесло плодотворные результаты, которые заслуживают высокой оценки обеими сторонами. 

Китайско-африканское сообщество с общим будущим

Председатель Си Цзиньпин указал, что в нынешней международной ситуации Китаю и Африке как никогда необходимо укреплять солидарность и сотрудничество.

Призвав к совместной защите общих интересов развивающихся стран, Си Цзиньпин заявил, что Китай твердо поддерживает Африку в ее стремлении идти по пути независимого развития и стать важным полюсом мировой политики, экономики и цивилизации.

В рамках Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) Китай объявил о 10 основных планах китайско-африканского сотрудничества на саммите FOCAC в Йоханнесбурге в 2015 г. и о восьми основных инициативах на саммите в Пекине в 2018 г., подняв китайско-африканские отношения на новый уровень.

Выступая на церемонии открытия 8-й министерской конференции FOCAC, состоявшейся в Дакаре в 2021 году, президент Чисекеди сказал, что «африканцы и китайцы сегодня бок о бок, как старые друзья», призвав обе стороны реализовать «общее стремление разделить судьбу, солидарность, справедливость и стать образцом отношений между двумя народами».

Пообещав реализовать девять программ китайско-африканского сотрудничества, о которых было объявлено в Дакаре, Си Цзиньпин призвал к совместным усилиям по дальнейшей совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», чтобы поддержать Африку на пути устойчивого развития и строить китайско-африканское сообщество с общим будущим в новой эре.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-26/China-DRC-ties-enter-comprehensive-deep-going-growth-with-full-vitality-1k7VqkD2Pyo/index.html

SOURCE CGTN

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