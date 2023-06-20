CGTN: Си Цзиньпин призывает к действиям по стабилизации отношений между Китаем и США

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CGTN

20 Jun, 2023, 12:03 ET

ПЕКИН, 20 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Доме народных собраний в Пекине в понедельник, во второй и последний день визита главного американского дипломата в Китай.

В ходе встречи Си Цзиньпин настоятельно призвал к мерам по стабилизации и улучшению отношений между Китаем и США, а также подчеркнул, что будущее и судьба человечества зависят от того, смогут ли обе страны найти правильный путь к взаимопониманию.

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CGTN: Xi Jinping urges actions to stabilize and improve China-U.S. relations
CGTN: Xi Jinping urges actions to stabilize and improve China-U.S. relations

«Планета Земля достаточно велика, чтобы на ней одновременно могло происходить соответствующее развитие и общее процветание Китая и Соединенных Штатов», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайцы, как и американцы, являются «достойным, уверенным в себе и самостоятельным» народом, и они оба имеют право на лучшую жизнь.

По его словам, общие интересы обеих стран должны цениться, а их соответствующие успехи несут в себе не угрозы, а возможности друг для друга.

«Мир нуждается в стабильных китайско-американских связях» 

Отметив, что международное сообщество обеспокоено нынешним состоянием отношений, Си Цзиньпин заявил, что оно не хочет видеть конфликт или конфронтацию между Китаем и США или выбирать стороны между ними.

«Обе страны должны действовать с чувством ответственности за историю, людей и мир, а также надлежащим образом регулировать отношения между Китаем и США», — призвал китайский лидер.

«Таким образом, они могут вносить свой вклад в глобальный мир и развитие, а также помочь сделать изменчивый и неспокойный мир более стабильным, неизменным и конструктивным», — добавил он.

По словам Блинкена, президент США Джо Байден убежден в том, что США и Китай обязаны ответственно подходить к регулированию своих отношений, что отвечает интересам обеих стран и всего мира.

Претворение балийских общих соглашений в действия

Когда Си Цзиньпин и Байден провели первые личные переговоры в качестве глав государств в кулуарах саммита Группы 20 («Большой двадцатки») на индонезийском острове Бали в ноябре прошлого года, обе стороны договорились принять меры для возврата китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

В ходе состоявшейся в понедельник встречи с Блинкеном председатель КНР подтвердил, что обе страны должны сохранять приверженность общим соглашениям, достигнутым им и Байденом на Бали, и претворять положительные утверждения в действия, чтобы стабилизировать и улучшать китайско-американские отношения.

Он отметил, что соперничество крупных стран не отражает тенденцию времени и тем более не может решить проблемы самой Америки или вызовы, стоящие перед миром.

«Китай уважает интересы США и не стремится бросать вызов или вытеснять Соединенные Штаты, — заявил Си Цзиньпин. — В том же духе Соединенные Штаты должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая».

Он также добавил, что Китай всегда надеется на прочные и стабильные китайско-американские отношения и убежден в том, что две крупные страны смогут преодолеть различные трудности и найти правильный путь к взаимопониманию на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Блинкен заявил, что США твердо намерены вернуться к задачам, поставленным двумя лидерами стран на Бали.

Блинкен повторил, что Соединенные Штаты придерживаются обязательств, взятых на себя Байденом, а именно: они не стремятся начать новую холодную войну, изменять систему в Китае, их союзы не направлены против Китая, они не поддерживают «независимость Тайваня» и не стремятся к конфликту с Китаем.

Он добавил, что американская сторона рассчитывает на взаимодействие на высоком уровне с китайской стороной, поддержание открытых линий связи, ответственное регулирование разногласий и продолжение диалога, обменов и сотрудничества.

В понедельник директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй (Wang Yiwei) заявил в интервью каналу CGTN, что для Китая и США это важный шаг к стабилизации отношений, поскольку после визита Блинкена обе стороны согласились вернуть деловые и межличностные обмены в нормальное русло.

Встреча в понедельник стала первой встречей госсекретаря США с председателем КНР с 2018 года. Блинкен — самый высокопоставленный чиновник США, посетивший Китай с момента вступления Байдена в должность в начале 2021 года.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-19/Xi-Jinping-urges-actions-to-stabilize-and-improve-China-U-S-relations-1kLNJcMwSwE/index.html

Фото — https://www.youtube.com/watch?v=IklA-GUFeqY

SOURCE CGTN

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