CGTN: Все для людей. Китай продолжит наращивать усилия по защите от стихийных бедствий

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CGTN

12 Nov, 2023, 20:12 ET

ПЕКИН, 13 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — В связи с наводнениями и геологическими бедствиями, вызванными сильными дождями, от которых в конце июля – начале августа пострадали Пекин, провинция Хэбэй и некоторые другие регионы страны, Китай заявил, что продолжит придерживаться подхода, ориентированного на интересы людей, и ускорит совершенствование мер по защите от стихийных бедствий, смягчению их последствий и оказанию помощи попавшим в беду.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин посетил пострадавшие от наводнения летом этого года районы Пекина и провинции Хэбэй, где проинспектировал ход восстановительных работ после наводнения. В связи с приближением зимы на севере Китая Си Цзиньпин призвал удвоить усилия по устранению недостатков в системе безопасности и укреплению слабых мест, а также ускорить процесс совершенствования системных мер по защите от наводнений и управлению чрезвычайными ситуациями.

На встрече с учащимися школы в Ментоугу (Mentougou) на западе Пекина, ставшей временным убежищем во время наводнения, Си Цзиньпин сказал, что рад видеть их улыбающиеся лица после того, как они смогли вовремя вернуться к занятиям. Он призвал активизировать работу по обучению детей правилам безопасности, чтобы повысить уровень их информированности.

Затем председатель КНР, являющийся также генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, встретился с членами семей жертв наводнения и выразил им свои соболезнования. Он также поговорил с рядовыми членами и кадровыми работниками партийных организаций, принимавшими участие в мероприятиях по защите от наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наращивание усилий по защите от стихийных бедствий

В конце того же дня Си Цзиньпин посетил деревню в районе Мяофэншань, где осмотрел работы по укреплению местной инфраструктуры.

«После крупных наводнений необходимо масштабное строительство и благоустройство наряду со значительным совершенствованием объектов водного хозяйства и противопаводковых сооружений», — заявил Си Цзиньпин местным руководителям, призвав интегрировать восстановление после стихийного бедствия и качественное развитие.

Он также указал на важность применения научного подхода, отметив, в частности, что в процессе реконструкции следует также проводить работы по возрождению сельских районов и реализации концепции «экологической цивилизации», чтобы добиться комплексного улучшения в области защиты от стихийных бедствий, смягчения их последствий и оказания помощи людям.

Была также подчеркнута необходимость совершенствования систем управления чрезвычайными ситуациями на низовом уровне как в городских, так и в сельских районах с целью обеспечения возможностей самоспасения и взаимопомощи.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-10/Xi-inspects-post-flood-reconstruction-in-Beijing-Hebei-1oCBdHf1DFK/index.html

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