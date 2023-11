CGTN : Approche centrée sur les personnes : La Chine va continuer à renforcer ses efforts de prévention des catastrophes

PÉKIN, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Chine déclare qu'elle continuera à soutenir une approche centrée sur les personnes et à accélérer les progrès dans l'amélioration de la prévention et l'atténuation des catastrophes, et des capacités de secours, alors que Pékin, la province de Hebei et plusieurs autres parties du pays ont été touchées par des inondations et des catastrophes géologiques causées par des précipitations extrêmes à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août.

Vendredi, le président chinois Xi Jinping s'est rendu dans les zones touchées par les inondations cet été à Pékin et dans la province de Hebei, où il a inspecté les travaux de reconstruction après les inondations. À l'approche de l'hiver dans le nord de la Chine, M. Xi a appelé à redoubler d'efforts pour combler les lacunes en matière de sécurité et renforcer les maillons faibles, tout en accélérant les progrès dans l'amélioration des systèmes de projets de prévention des inondations et de gestion des situations d'urgence.

Dans une école qui a servi d'abri temporaire à Mentougou, à Pékin, M. Xi s'est entretenu avec les élèves et a déclaré qu'il était heureux de voir leurs visages souriants après avoir pu retourner à l'école dans les délais prévus. Il a insisté sur l'amélioration de l'éducation à la sécurité des enfants afin de les sensibiliser davantage.

Le président chinois, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a ensuite rencontré les membres des familles des martyrs décédés pendant la saison des inondations et leur a présenté ses condoléances. Il s'est également entretenu avec des membres et des cadres de la base du Parti qui ont participé à la prévention des inondations et à l'aide aux sinistrés.

Renforcement des efforts de prévention des catastrophes

Plus tard dans la journée, M. Xi s'est également rendu dans un village du canton de Miaofengshan, où il a inspecté les travaux de renforcement des infrastructures locales.

« Après les grandes inondations, des travaux de construction et d'amélioration de grande envergure doivent être réalisés, tout en améliorant considérablement le niveau des installations de conservation de l'eau et de contrôle des inondations », a déclaré M. Xi aux autorités locales, préconisant une intégration de la reconstruction après les catastrophes et un développement de haute qualité.

Il a également appelé à une amélioration scientifique, soulignant en particulier que la revitalisation des zones rurales et la construction d'une civilisation écologique devraient également être menées au cours du processus de reconstruction afin d'améliorer globalement les capacités de prévention, d'atténuation et de secours en cas de catastrophe.

Il a également souligné la nécessité de faire progresser les systèmes de gestion des urgences au niveau local, tant urbain que rural, afin de garantir des capacités d'autosauvetage et de sauvetage mutuel.