CGTN: Цифровая экономика как новая движущая сила роста для Китая и других членов G20

ПЕКИН, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Спустя три года после начала пандемии COVID мировая экономика, сталкиваясь с растущими неопределенностями и вызовами, претерпела глубокие изменения, сопровождающиеся ускорением цифровой эволюции и превращением цифровой экономики в новый двигатель экономического восстановления и роста.

Цифровая экономика включает в себя широкий спектр экономической деятельности, в том числе использование оцифрованной информации и знаний в качестве ключевого фактора производства, современных информационных сетей как важного пространства для деятельности, а также эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве важной движущей силы роста производительности и экономической структурной оптимизации в соответствии с Инициативой развития и сотрудничества в сфере цифровой экономики G20, согласованной на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году.

В 2021 году добавленная стоимость цифровой экономики 47 крупнейших стран мира достигла 38,1 трлн долларов, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 45% их совокупного ВВП, согласно докладу, опубликованному Китайской академией информационно-коммуникационных технологий (CAICT) в июле 2022 года.

Среди них члены «Большой двадцатки», на долю которых приходится более 85% мирового ВВП, 75% международной торговли и 60% мирового населения, лидируют в развитии цифровой экономики.

США с цифровой экономикой на сумму 15,3 трлн долларов занимают первое место в мире. Цифровая экономика Китая заняла второе место, достигнув 7,1 трлн долларов. Европейский союз занял третье место, стоимость его цифровой экономики составила 6,3 трлн долларов.

По доле цифровой экономики в ВВП Германия, Великобритания и США вошли в тройку лидеров, у всех них она превышает 65%.

Консенсус «Большой двадцатки» по цифровой экономике

На саммите G20, проходившем в Ханчжоу в 2016 году под председательством Китая, цифровая экономика впервые стала важной темой обсуждения. Китай также возглавил разработку и выпуск Инициативы G20 по развитию и сотрудничеству в сфере цифровой экономики, которая стала первым документом по цифровой экономике, одобренным лидерами G20.

В документе предлагаются семь руководящих принципов развития цифровой экономики, а именно: инновации, партнерство, синергизм, гибкость, инклюзивность, открытость и благоприятная деловая среда, обмен информацией для экономического роста, доверие и безопасность.

Также были определены шесть ключевых областей сотрудничества в сфере цифровой экономики: расширение доступа к широкополосной связи и повышение качества; поощрение инвестиций в сектор ИКТ; поддержку предпринимательства и содействие цифровой трансформации; поощрение сотрудничества в области электронной торговли; расширение охвата цифровыми технологиями и содействие развитию малых и средних предприятий.

Бурно развивающаяся цифровая экономика Китая

Цифровая экономика Китая достигла в 2021 году 7,1 трлн долларов, что составляет 39,8% ВВП страны, согласно официальному отчету, опубликованному CAICT.

По данным отчета, в период с 2012 по 2021 год средние темпы роста цифровой экономики Китая составили 15,9%, а доля цифровой экономики в ВВП увеличилась с 21,6% до 39,8%.

В отчете также отмечается более заметная роль цифровой экономики в качестве стабилизирующего и ускоряющего фактора развития китайской экономики.

По состоянию на июнь 2022 года в Китае насчитывалось 1,05 млрд пользователей Интернета, что образует крупнейшее и самое динамичное цифровое сообщество в мире.

Страна также построила крупнейшие в мире сети 5G, к концу июля было зарегистрировано 1,97 млн базовых станций 5G.

В то время как цифровая экономика Китая развивается быстрыми темпами и становится все более важным двигателем экономического развития, страна также предлагает международным компаниям больше возможностей для роста на китайском рынке и является свидетелем активного сотрудничества с членами G20 в этой области.

В июне немецкая компания Siemens создала свой первый в Китае центр цифровизации интеллектуальной инфраструктуры, изучающий возможности сотрудничества с отечественными компаниями в этой области.

Крупнейшая американская технологическая компания IBM с ее облачными сервисами принимает активное участие в цифровой трансформации китайских компаний.

Китай также сотрудничает с Бразилией в деле защиты экосистемы тропических лесов Амазонки с помощью цифровых технологий.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Digital-economy-turns-new-growth-engine-for-China-other-G20-members--1eWXYmrvcXe/index.html

SOURCE CGTN