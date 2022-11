CGTN: gospodarka cyfrowa nową siłą napędową wzrostu w Chinach i pozostałych państwach członkowskich G20

PEKIN, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Gospodarka światowa, mimo że po trzech latach pandemii COVID nadal stoi w obliczu piętrzących się niepewności i wyzwań, przeszła istotne zmiany, takie jak przyspieszenie tempa ewolucji cyfrowej, i dziś jawi się jako nowa siła napędzająca odnowę gospodarczą i wzrost.

Według Inicjatywy G20 na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej i współpracy (ang. G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative) uzgodnionej podczas szczytu G20 w Hangzhou w 2016 r. gospodarka cyfrowa to szeroki wachlarz rodzajów działalności gospodarczej, w których ramach kluczowym czynnikiem prowadzenia produkcji jest korzystanie z informacji i wiedzy w formie cyfrowej, nowoczesne sieci informacyjne to licząca się przestrzeń, w której prowadzi się tę działalność, a efektywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) często decyduje o wzroście wydajności oraz strukturalnej optymalizacji ekonomicznej.

Według danych zawartych w białej księdze opublikowanej przez Chińską Akademię Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ang. China Academy of Information and Communications Technology, CAICT) w lipcu 2022 r., w 2021 r. wartość dodana uzyskana z gospodarki cyfrowej w 47 czołowych krajach świata wyniosła 38,1 biliona USD, o 15,6 procent więcej niż rok wcześniej.

Spośród tych krajów światowemu rozwojowi gospodarki cyfrowej na świecie przewodzą państwa członkowskie G20 reprezentujące ponad 85 procent światowego PKB, 75 procent międzynarodowego handlu i 60 procent ludności świata.

Na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone, w których wartość gospodarki cyfrowej wynosi 15,3 biliona USD. Drugie miejsce zajmują Chiny, gdzie wartość gospodarki cyfrowej wynosi 7,1 biliona USD. Na trzecim miejscu znajduje się Unia Europejska z kwotą 6,3 biliona USD.

Jeśli chodzi o udział gospodarki cyfrowej w PKB, pierwsze trzy miejsca zajmują Niemcy, Wielka Brytania i USA. W każdym z tych państw udział gospodarki cyfrowej w PKB przekracza 65 procent.

Konsensus G20 w sprawie gospodarki cyfrowej

Gospodarka cyfrowa została po raz pierwszy uznana za temat wart uwagi podczas Szczytu G20 zorganizowanego przez sprawujące rotacyjną prezydencję Chiny w chińskim mieście Hangzhou w 2016 r. Chiny były również inicjatorem sformułowania i opublikowania Inicjatywy G20 na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej i współpracy, pierwszego dokumentu dotyczącego gospodarki cyfrowej, który został przyjęty przez przywódców G20.

W dokumencie zawarto siedem zasad przewodnich dotyczących rozwoju gospodarki cyfrowej, w tym innowacji, partnerstwa, synergii, elastyczności, integracji, otwartego otoczenia sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, przepływu informacji odnoszących się do wzrostu gospodarczego, zaufania i bezpieczeństwa.

W dokumencie wskazano też sześć kluczowych obszarów współpracy w dziedzinie gospodarki cyfrowej, w tym rozszerzenie dostępu do łączy szerokopasmowych i poprawa ich jakości; promowanie inwestycji w sektor TIK; wspieranie przedsiębiorczości i promowanie cyfrowej transformacji; zachęcanie do nawiązania współpracy w obszarze e-handlu; rozszerzenie e-integracji oraz promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozkwitająca chińska gospodarka cyfrowa

Zgodnie z danymi podanymi w białej księdze opublikowanej przez CAICT, w 2021 r. wartość chińskiej gospodarki cyfrowej wyniosła 7,1 biliona USD, co stanowi 39,8 procent PKB tego kraju.

Według białej księgi w latach 2012-2021 średnia stopa wzrostu chińskiej gospodarki cyfrowej wynosiła 15,9 procent, a udział gospodarki cyfrowej w PKB kraju wzrósł z 21,6 procent do 39,8 procent.

Jak stwierdzono w białej księdze, wzrosła rola gospodarki cyfrowej jako siły stabilizującej i napędzającej chińską gospodarkę.

W czerwcu 2022 r. w Chinach zamieszkiwało 1,05 miliarda użytkowników internetu, co stanowi najliczniejsze i najbardziej dynamiczne na świecie społeczeństwo cyfrowe.

W kraju tym zbudowano też najrozleglejsze na świecie sieci 5G, które do końca lipca obejmowały 1,97 miliona stacji bazowych 5G.

Oprócz tego, że chińska gospodarka cyfrowa rozkwita i staje się coraz bardziej znaczącą siłą napędową rozwoju gospodarczego, kraj ten oferuje też spółkom międzynarodowym coraz większe możliwości rozwoju na chińskim rynku i aktywnie współpracuje w tym zakresie z państwami członkowskimi G20.

W czerwcu niemiecka spółka Siemens założyła pierwsze w Chinach Centrum Wspierania Cyfryzacji Inteligentnej Infrastruktury (ang. Smart Infrastructure Digitalization Enablement Center), które ma służyć nawiązywaniu z lokalnymi firmami współpracy w obszarze inteligentnej infrastruktury.

IBM, amerykański gigant technologiczny oferujący usługi w chmurze, aktywnie współpracuje z chińskimi spółkami i udziela im wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej.

Chiny współpracują też z Brazylią na rzecz wykorzystania technologii cyfrowych w ochronie ekosystemu lasów deszczowych w Amazonii.

