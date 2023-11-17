CGTN: в Сан-Франциско положено начало новым отношениям между Китаем и США

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CGTN

17 Nov, 2023, 13:27 ET

ПЕКИН, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден в среду провели откровенный и всесторонний обмен мнениями в Filoli Estate в Сан-Франциско. Эта долгожданная встреча на высшем уровне произошла через год после встречи президентов на Бали, Индонезия.

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Во время этой встречи председатель Си призвал обе страны вместе построить пять столпов двусторонних отношений и принять новое видение будущего в Сан-Франциско. Он подчеркнул, что Китай неизменно стремится к стабильным, здоровым и устойчивым взаимоотношениям с США. В то же самое время у Китая есть интересы, которые нужно защищать, принципы, которые нужно принимать, и красные линии, которые нельзя пересекать.

Китай надеется, что две страны смогут быть партнерами, которые уважают друг друга и мирно сосуществуют. Американский экономист Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs) сказал, что идея о взаимном уважении, сотрудничестве, диалоге и совместном решении проблем является «действительно мудрой и чрезвычайно важной», как сообщает агентство Xinhua.

Известно, что у обеих стран до сих пор есть стратегические разногласия. Председатель Си отметил на встрече, что двум странам нужно совместно эффективно улаживать противоречия, чтобы они не стали тем, что разделяет страны.

На самом деле, до встречи Си и Байдена, во время нее и после нее две стороны достигли ряда важных соглашений по рабочим вопросам, включая климатические изменения, искусственный интеллект, сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и международный обмен.

Обязательства и сотрудничество между Китаем и США по этим вопросам являются важными для диалога и понимания между двумя сторонами, а также снижения рисков конфликтов и конфронтации вследствие просчетов.

Китайско-американское сотрудничество также является проявлением ответственности перед международным сообществом. Во время встречи председатель Си призвал Китай и США совместно нести ответственность, будучи крупнейшими странами, подчеркнув, что проблемы человечества нельзя решить без сотрудничества между двумя крупнейшими странами.

Джозеф Най (Joseph Nye), почетный профессор и бывший декан Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, отметил, что между Китаем и США невозможен разрыв связей, так как ни одна из стран не сможет справиться с климатическими изменениями, угрозой пандемии или другими международными проблемами в одиночку.

Китай, крупнейшая развивающаяся страна, и США, крупнейшая развитая страна, играют ключевую роль в стимулировании глобального экономического роста. В то же время, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и важными участниками текущего механизма мирового управления, две страны также играют ключевую роль в устранении глобальных проблем.

Огромный корабль китайско-американских отношений проплыл через скрытые рифы и бурные течения от Бали до Сан-Франциско. Но Сан-Франциско — это не конечная точка. Город, который стал свидетелем вековой истории обмена между китайцами и американцами, стал началом новым отношениям между Китаем и США.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-16/San-Francisco-a-new-starter-for-China-U-S-relations-1oMtcW3ua1q/index.html 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2280047/image_5009787_30551178.jpg

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