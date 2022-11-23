CGTN: Официальные лица выражают уверенность в экономике Китая, призывают к сотрудничеству

ПЕКИН, 23 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В то время как мировая экономика страдает от пандемии и геополитической напряженности и даже проявляет признаки рецессии, Китай стабилизировал свою экономику с помощью пакета мер, заявили официальные лица и эксперты в понедельник на форуме Financial Street Forum 2022 года, призвав к сотрудничеству и осознанию рисков.

В этом году экономика Китая продолжает восстанавливаться, несмотря на давление, демонстрируя устойчивый импульс для долгосрочного развития, заявил на форуме пресс-секретарь Национального бюро статистики Фу Линхуэй (Fu Linghui).

По его словам, несмотря на сложные и тяжелые международные условия и другие неожиданные трудности, китайская экономика продемонстрировала замечательную устойчивость и жизнеспособность.

Подводя итоги этого года, г-н Фу сказал, что Китай реализовал пакет мер по стабилизации экономики, превратив спад во втором квартале в подъем в третьем квартале.

Он также подчеркнул, что Китай активно расширяет открытость на высоком уровне.

По его словам, в условиях, когда мир сталкивается с растущими рисками рецессии, Китай стремится к созданию новой системы открытой экономики более высокого уровня, включая поддержку торговли и обеспечение портовых услуг.

Несмотря на восстановление экономики в этом году, официальные лица также предупреждают о финансовых рисках, связанных с большими долгами и высокой инфляцией.

Выступая на форуме, заместитель управляющего Народного банка Китая (PBoC) Сюань Чаннэн (Xuan Changneng) заявил, что ключевой задачей финансовых регулирующих органов Китая является устранение серьезных финансовых рисков и поддержание стабильности в этом секторе.

После финансового кризиса 2008 года мировое сообщество пришло к консенсусу относительно укрепления системы макропруденциального управления во избежание побочных финансовых рисков, заявил г-н Сюань, отметив, что Китай добился прогресса в секторе управления благодаря соответствующей политике, принятой несколько лет назад.

Заглядывая в будущее, Китай сталкивается как с возможностями, так и с проблемами, заявил Ван Вэйдун (Wang Weidong), вице-президент Китайского банка развития (CDB), крупнейшего государственного кредитного банка Китая.

По его словам, глобальный экономический спад может привести к снижению спроса, в то время как снижение потребления и доходности инвестиций может наблюдаться и внутри страны.

Тем не менее, Китай имеет достаточный потенциал для развития и модернизации промышленности, сказал г-н Ван, заключив, что основы для его позитивного долгосрочного развития остаются неизменными.

Банк CDB продолжит прилагать усилия для обслуживания реального сектора экономики, включая стабилизацию роста кредитования и предоставление более широкой поддержки ключевым секторам, таким как производство, технологии, инновации, малые и микропредприятия и экологически чистая промышленность, заявил он.

«Развитие и сотрудничество являются "ключами" к решению глобальных проблем и могут помочь странам справиться с проблемами и преодолеть трудности», — заявил на форуме председатель правления и генеральный директор Китайской инвестиционной корпорации (CIC) Пэн Чунь (Peng Chun).

По его словам, Китай строит модель параллельного обращения с открытостью в качестве новой модели развития, которая обеспечит большую поддержку более устойчивой глобальной цепочке поставок и откроет новые возможности для всего мира.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-22/Officials-voice-confidence-in-China-s-economy-urge-cooperation--1fat2WiPb2g/index.html

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SOURCE CGTN