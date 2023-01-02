CGTN: Си Цзиньпин приветствует выдающиеся усилия обычных людей в новогодней речи

ПЕКИН, 2 января 2023 г. /PRNewswire/-- От медицинских работников до курьеров служб доставки, от социальных работников до ближайших соседей — простые китайцы делают все возможное и помогают другим справляться с новыми волнами инфекции COVID-19 в стране.

Благодаря выдающимся усилиям Китай преодолел беспрецедентные вызовы и трудности в борьбе с пандемией, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая со своим новогодним обращением в честь 2023 года.

CGTN: Xi Jinping salutes ordinary people's extraordinary efforts in New Year Address

По словам Си Цзиньпина, должностные лица и широкая общественность, в частности медики и социальные работники, мужественно продолжают выполнять свою работу, несмотря на все трудности.

«Это нелегко для всех», — заявил он, призвав людей приложить дополнительные усилия, чтобы преодолеть невзгоды.

На первом месте — люди, на первом месте — жизнь

В 2022 году Китай продолжал оптимизировать свои меры реагирования на COVID-19 в свете меняющейся ситуации. Учитывая мутацию вируса, популяризацию вакцинации и накопленный опыт в области профилактики и контроля, Национальная комиссия здравоохранения в декабре заявила, что профилактика эпидемии и борьба с ней в стране вступили в новую фазу.

Переходя от профилактики инфекции к лечению, Китай внедрил целый ряд мер, направленных на расширение доступа к медицинскому обслуживанию и лекарственным препаратам, улучшение медицинского обслуживания пожилых людей и других уязвимых групп, ускорение вакцинации и развитие инфраструктуры здравоохранения в сельских районах.

По данным Совместного механизма профилактики и контроля COVID-19 Госсовета КНР, по состоянию на 13 декабря 70% людей в возрасте старше 60 лет прошли ревакцинацию по сравнению с менее 53% в этой возрастной группе населения по состоянию на 24 марта.

Кроме того, смягчение эпидемиологических мер в 2022 году произошло после того, как Китай эффективно справился с пятью глобальными волнами COVID-19 и избежал высокой заболеваемости с первоначальным штаммом и штаммом «Дельта», которые являются относительно более патогенными по сравнению с другими вариантами.

«С момента появления COVID-19 мы ставим людей и жизнь на первое место», — заявил Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении.

«Следуя научно обоснованному и целенаправленному подходу, мы адаптировали нашим меры реагирования на COVID в свете меняющейся ситуации для максимально возможной защиты жизни и здоровья людей», — добавил он.

Показатели тяжелых случаев заболевания COVID-19 и смертей в Китае остаются одними из самых низких во всем мире. Средняя продолжительность жизни китайцев на фоне пандемии продолжает расти: с 77,93 лет в 2020 году до 78,2 лет в 2021 году.

Свет надежды теплится совсем близко

Начиная с 8 января, в соответствии с Законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с класса А до класса В в рамках значительного изменения своей политики в борьбе с эпидемией. Кроме того, с этого дня в стране будут отменены карантинные процедуры для въезжающих путешественников.

После объявления о последних изменениях у нескольких китайских онлайн-туристических агентств резко возросло количество поисковых запросов и бронирований на международные рейсы, а в некоторых случаях показатели достигли трехлетних максимумов, что свидетельствует о нормализации жизни.

По всей стране также возобновили работу рестораны, торговые центры и кинотеатры, сообщающие о росте числа посетителей, что, по мнению экспертов, стало еще одним позитивным сигналом с точки зрения восстановления потребительского рынка страны в 2023 году.

«Все держатся с большой стойкостью, и свет надежды теплится уже совсем близко, — заявил Си Цзиньпин в своем выступлении в субботу в честь нового года. —

Давайте приложим дополнительные усилия для преодоления невзгод, поскольку упорство и солидарность означают победу».

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Xi-China-s-COVID-response-protects-lives-to-greatest-extent-possible-1gdrOETi4Bq/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=pzIjM-0f6M0

SOURCE CGTN