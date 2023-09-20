CGTN: первый международный культурный форум «Золотая панда» посвящен диалогу цивилизаций

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CGTN

20 Sep, 2023, 17:47 ET

ПЕКИН, 21 сентября 2023 г.  /PRNewswire/ --  При упоминании Чэнду люди в первую очередь вспоминают о пикантной кухне, огромных пандах, интересном диалекте и даже о насыщенной ночной жизни. Однако этот город, расположенный в глубине страны, на Юго-Западе Китая, также является центром международного культурного обмена.

В среду в Чэнду, провинция Сычуань, открылся первый международный культурный форум «Золотая панда», посвященный теме «Гармония цивилизаций: разнообразие, равенство и инклюзивность».

Докладчики форума поделились своими взглядами на взаимное обучение цивилизаций и среду общего будущего человечества, придя к согласованному мнению о том, что диалог мировых цивилизаций наряду с признанием их разнообразия абсолютно необходим.

В число приглашенных докладчиков вошли бывшие старшие должностные лица ООН, бывшие политические лидеры ряда стран и выдающиеся эксперты культуры.

Отдавая должное усилиям Китая в деле защиты глобальной среды, Эрик Солхейм (Erik Solheim), бывший заместитель генерального секретаря ООН, заявил, что нам необходимо бороться с нездоровой тенденцией к разделению и стремиться к мировому сотрудничеству на основе диалога и взаимного уважения между цивилизациями.

«Я полагаю, что инициатива «Один пояс — один путь», цель которой состоит в налаживании культурного обмена, сотрудничества в сфере образования и науки, является своеобразным возрождением идеи Великого шелкового пути», — сказала Ирина Бокова, бывший генеральный директор ЮНЕСКО, добавив, что предложенная Китаем Инициатива глобальной цивилизации является хорошим решением для преодоления общих вызовов, стоящих перед человечеством.

Основываясь на собственном опыте жизни и работы в различных культурных средах, многие выступающие также отметили важность культурного обмена для плодотворных партнерских отношений и построения успешного будущего на региональном и мировом уровнях.

Невзирая на различия географических, исторических и социокультурных факторов, люди в любом уголке планеты имеют общие стремления в жизни, такие как процветание и мир, — заявил Апхисит Ветчачива (Abhisit Vejjajiva), бывший премьер-министр Таиланда, отметив, что одним из неоспоримых преимуществ Азии является ее способность развивать собственную культуру вопреки внутренним и внешним изменениям.

Набиль Фахми (Nabil Fahmy), бывший министр иностранных дел Египта, заявил, что понимание и уважение различных культур сегодня еще важнее, чем когда-либо, в нашем динамично развивающемся глобальном обществе, части которого тесно переплетены друг с другом, поэтому люди нуждаются в мирном сосуществовании культур.

Стелиос Вирвидакис (Stelios Virvidakis), председатель координационного комитета Центра изучения древнекитайской и древнегреческой цивилизаций, заявил, что цивилизации не должны быть замкнуты на себе. Напротив, между ними должен происходить достаточный обмен, они должны быть открыты к диалогу, чтобы избежать ослепляющего чувства превосходства над другими и крайнего национализма.

Приводя в качестве примера культурный обмен с музеями Китая, Айке Шмидт (Eike Schmidt), директор и куратор Галереи Уффици, объяснил, как музеи могут помочь «навести мосты» между цивилизациями. Он добавил, что людям следует отстаивать принципы культурного обмена: равноправие, взаимное обучение, диалог и инклюзивность между цивилизациями в мире, которому все больше угрожает поляризация в каждой сфере.

В рамках форума прошла панельная дискуссия, модератором которой выступил ведущий CGTN Тиан Вэй (Tian Wei), в ходе которой произошел всеобъемлющий обмен мнениями о роли кино и телевидения как мощных средств культурной коммуникации и обмена.

Шестеро гостей высоко оценили премию Golden Panda Awards, которая стремится стать новой платформой для налаживания культурного диалога и обмена идеями, помогающей преодолеть межкультурные различия. Вдохновленные короткими музыкальными и поэтическими выступлениями двух гостей форума, участники также обсудили способы интеграции искусства, культуры и технологии в кинопроизводство.

В рамках первой премии Golden Panda Awards, стартовавшей во вторник, будет вручено 25 призов в четырех номинациях: кино, теледрама, анимация и документальный фильм. Данное мероприятие, проводимое Всекитайской ассоциацией работников литературы и искусства и правительством провинции Сычуань, привлекло множество представителей мировых кинематографических и телевизионных организаций, режиссеров, актеров и экспертов в области культуры.

Во время заключительной части форума гостям, представляющим теле- и киноиндустрию Китая и других стран, предложили также принять участие в церемонии открытия программы «Золотая панда».

Данная инициатива призывает молодых представителей мирового творческого сообщества взять на себя миссию строительства гармоничной и взаимовыгодной цивилизации, совместно создавать памятники культуры, отражающие общие ценности, выступать в роли послов доброй воли, культурного обмена и взаимного обучения, а также постоянно раскрывать свой творческий потенциал в области культурного наследия и инноваций.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-20/First-Golden-Panda-Intl-Cultural-Forum-highlights-global-dialogue-1nfreGymy5i/index.html 

SOURCE CGTN

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