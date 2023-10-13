CGTN: Китай вносит свой вклад в экологизацию инициативы «Пояс и путь»

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CGTN

13 Oct, 2023, 11:14 ET

ПЕКИН, 13 октября 2023 г.  /PRNewswire/ — Адил Ахмед (Adil Ahmed), 65-летний житель Пакистана, — один из тех, кто уже ощутил на себе влияние бурного развития экологически чистой энергетики в результате реализации в Пакистане различных энергетических проектов в сотрудничестве с Китаем.

«Я установил у себя на крыше солнечные батареи (фотоэлектрические панели)», — говорит Ахмед, добавляя, что многие из панелей, доступные в Пакистане, производятся в Китае.

Помимо экспорта фотоэлектрических панелей, Китай оказывает Пакистану помощь в использовании его богатого потенциала солнечной энергии и гидроэнергетических ресурсов в рамках проектов «зеленой» энергетики.

По мнению официальных представителей пакистанской ГЭС «Карот», гидроэнергетический проект «Карот», рассчитанный на ежегодное производство 3,2 млрд киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, позволит экономить около 1,4 млн тонн условного топлива и сократить выбросы углекислого газа на 3,5 млн тонн в год.

Проект сооружения ГЭС «Карот» —лишь один из примеров усилий Китая по «озеленению» инициативы «Пояс и путь».

В этом году исполняется 10 лет с момента начала реализации предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь» (BRI). За прошедшее десятилетие Китай не только сам продвинулся вперед по программе перехода к «зеленой» экономике, но и добился значительного прогресса по экологизации BRI.

«За последние 10 лет Китаю удалось обеспечить среднегодовой экономический рост на уровне 6 % при среднегодовом росте потребления энергии на 3 %», — заявил министр экологии и охраны окружающей среды Хуан Жуньцю (Huang Runqiu), выступая в мае на заседании Круглого стола по вопросам «зеленого» развития BRI и Генеральной ассамблеи Международной коалиции по «зеленому» развитию BRI.

Выбросы углекислого газа на единицу ВВП в Китае снизились примерно на 35 %, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа примерно на 3,7 млрд. метрических тонн, отметил Хуан Жуньцю, добавив, что в 2022 году установленная мощность возобновляемых источников энергии в энергосистеме Китая достигла 1,2 млрд киловатт, впервые обогнав аналогичный показатель для угольных электростанций за весь период догоняющего развития «зеленой» энергетики.

Параллельно с продвижением на пути к собственному устойчивому экологическому развитию, Китай в последние годы продолжал делиться передовыми технологиями и реализовал несколько проектов сотрудничества в области чистой, низкоуглеродной и качественной «зеленой» энергетики с другими странами.

Опираясь на свой экспертный потенциал в области возобновляемых источников энергии, энергосбережения, защиты окружающей среды и экологически чистого производства, а также используя собственные технологии, продукцию и опыт, Китай активно продвигает сотрудничество по BRI в области «зеленого» развития, говорится в официальном документе (Белой книге) под названием «Инициатива «Пояс и путь»: ключевой опора глобального сообщества совместного будущего».

В Эфиопии, где богатые возобновляемые источники энергии, включая энергию ветра и гидроэлектроэнергию, по оценкам, позволяют генерировать более 60.000 мегаватт электроэнергии, при участии Китая были реализованы такие проекты, как ветроэлектростанция Адама с генераторами, установленными на скалистых холмах Эфиопского нагорья, и ГЭС Генале-Дава III мощностью 254 МВт.

Помимо использования местных возобновляемых источников энергии, Китай уделяет особое внимание охране окружающей среды в ходе развития энергетики.

Так, при сооружении железной дороги Момбаса-Найроби со стандартной шириной колеи, которая пересекает заповедники дикой природы, такие как Национальный парк Найроби и национальный парк Цаво, в ходе проектирования и строительства был принят ряд специальных мер.

По всей протяженности железной дороги было сооружено 14 больших проходов и 79 мостов для пересечения ее полотна дикими животными, причем высота проходов под пролетами мостов превышает 6,5 метров, что облегчает передвижение по ним крупных животных, таких как слоны и жирафы. Кроме того, по обеим сторонам дороги были установлены изоляционные ограждения для уменьшения риска контакта животных с проходящими поездами.

Сотрудничество в области развития «зеленой» и низкоуглеродной энергетики не ограничивается двусторонним взаимодействием на уровне стран.

Китай заключил соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с более чем 30 странами и международными организациями, выступил с идеей партнерства по «зеленому» развитию с 31 страной в рамках инициативы «Пояс и путь» и сформировал Международную коалицию по «зеленому» развитию BRI, в которую вошли более 150 партнеров из более 40 стран, говорится в Белой книге.

Китай готов работать с другими странами в интересах еще более тесного и плодотворного сотрудничества на платформе BRI с целью создания открытого, инклюзивного, чистого и прекрасного мира, утверждает документ.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-12/How-China-contributes-to-building-a-green-Belt-and-Road--1nQ4RB6xsn6/index.html

SOURCE CGTN

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