CGTN : Comment la Chine contribue à la construction d'une nouvelle route de la Soie écologique

BEIJING, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Adil Ahmed, 65 ans, est l'un des Pakistanais qui ont ressenti les effets du développement florissant de l'énergie verte au Pakistan grâce à divers projets énergétiques menés en coopération avec la Chine.

« J'ai installé des panneaux photovoltaïques sur mon toit », a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux panneaux au Pakistan étaient produits en Chine.

Outre l'exportation de panneaux photovoltaïques, la Chine a aidé le Pakistan à utiliser ses abondantes ressources en énergie solaire et hydraulique dans le cadre de projets d'énergie verte.

Avec une capacité de production annuelle de 3,2 milliards de kilowattheures d'électricité propre, le projet hydroélectrique de Karot devrait permettre d'économiser environ 1,4 million de tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 3,5 millions de tonnes chaque année, selon les responsables pakistanais de la centrale hydroélectrique de Karot.

Le projet hydroélectrique de Karot est un exemple des efforts déployés par la Chine pour construire une nouvelle route de la Soie écologique.

Cette année marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative « Belt and Road Initiative (BRI) » par la Chine. Au cours de la dernière décennie, la Chine a non seulement poursuivi sa propre transition écologique, mais elle a également réalisé des progrès significatifs dans l'élaboration d'une initiative BRI écologique.

« Au cours des dix dernières années, la Chine a réussi à alimenter une croissance économique annuelle moyenne de 6 %, avec une croissance annuelle moyenne de la consommation d'énergie de 3 % », a déclaré Huang Runqiu, ministre de l'Écologie et de l'Environnement, lors de son intervention à la table ronde sur le développement écologique de l'initiative BRI et à l'assemblée générale de la BRI International Green Development Coalition, en mai dernier.

Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine par unité de PIB ont diminué d'environ 35 %, ce qui équivaut à une réduction d'environ 3,7 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone, selon Huang Runqiu. Il ajoute qu'en 2022, la capacité installée pour les énergies renouvelables en Chine a atteint 1,2 milliard de kilowatts, dépassant pour la première fois celle des centrales au charbon.

Outre la poursuite de son propre développement vert et durable, la Chine a, ces dernières années, continué à partager des technologies avancées et a mené à bien plusieurs projets de coopération avec d'autres pays dans le domaine des énergies propres, à faible teneur en carbone et de qualité.

En s'appuyant sur son expertise en matière d'énergies renouvelables, de conservation de l'énergie, de protection de l'environnement et de production propre, et en employant la technologie, les produits et l'expérience chinois, la Chine promeut activement la coopération de l'initiative BRI dans le domaine du développement durable, selon le livre blanc intitulé « The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future. »

En Éthiopie, où les riches ressources en énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et hydroélectrique, sont estimées à plus de 60 000 mégawatts d'énergie électrique, la Chine a contribué à la construction de projets tels que les parcs éoliens d'Adama, situés dans une chaîne de collines rocheuses des hauts plateaux éthiopiens, et la centrale hydroélectrique Genale-Dawa III, d'une capacité de 254 mégawatts.

Outre l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables locales, la Chine met également l'accent sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement énergétique.

Lors de la construction du chemin de fer à voie normale Mombasa-Nairobi, qui traverse des réserves naturelles telles que le parc national de Nairobi et le parc national de Tsavo, une série de mesures ont été prises lors de la conception et de la construction.

Il y a 14 grands passages pour animaux sauvages et 79 ponts le long de la voie ferrée. Les ponts pour animaux ont une hauteur de plus de 6,5 mètres, ce qui facilite le passage des grands animaux, tels que les éléphants et les girafes. De plus, des clôtures ont été installées de part et d'autre de la ligne afin de réduire les contacts entre les animaux et les trains.

La coopération sur le développement des énergies vertes et à faibles émissions de carbone ne se limite pas à une coopération entre les pays.

La Chine a conclu des accords de coopération environnementale avec plus de 30 pays et organisations internationales, lancé l'initiative Initiative for Belt and Road Partnership on Green Development avec 31 pays, et formé la coalition Belt and Road Initiative International Green Development Coalition avec plus de 150 partenaires de plus de 40 pays, selon le livre blanc.

La Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour poursuivre une coopération plus étroite et plus fructueuse dans le cadre de l'initiative BRI et construire un monde ouvert, inclusif, propre et beau.

