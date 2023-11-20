CGTN: Международный обмен: американские подростки отправили Си Цзиньпину и жене подарок

ПЕКИН, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Группа учащихся средней школы из Такомы, штат Вашингтон, недавно отправили председателю Китая Си Цзиньпину и его жене Пэн Лиюань особый подарок, так как Си сейчас находится в США на встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ученики из хора Средней школы Линкольна во вторник приготовили для председателя Китая и его жены рисунок, на котором были изображены китайские элементы, например гигантские панды, традиционные ворота, и элементы, посвященные штату Вашингтон, в том числе луговые собачки и Спейс-Нидл.

CGTN: People-to-people exchanges: These American teenagers send Xi Jinping and his wife a special gift

Кроме того, подростки приготовили открытки на день рождение г-жи Пэн, так как этот праздник скоро наступит. Еще они спели ей поздравительную песню.

Они предложили подарки на мероприятии «Прочная дружба», совместно организованном China Media Group (CMG) и Американо-китайской ассоциацией обмена молодежи и студентов. Глава CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) принял подарок от имени председателя Китая.

Председатель Си и его жена Пэн посещали школу в 2015 году, и Си тогда сказал ученикам, что он надеется, что молодежь двух стран сможет укрепить взаимоотношения и станет мостом между двумя странами.

Инициатива остается

Через восемь лет председатель Китая Си остается приверженным этой инициативе. Во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Сан-Франциско в среду Си призвал расширить международный обмен.

Он призвал две стороны углубить сотрудничество в туризме, расширить субнациональный обмен, укрепить взаимодействие в образовательной сфере и стимулировать и поддерживать взаимоотношения и коммуникацию между народами.

Китай готов пригласить 50 000 юных американцев в Китай по программам обмена и обучения в следующие пять лет, чтобы повысить международный обмен между молодежью, сказал Си на приветственном ужине вечером в среду.

Сара Ланде (Sarah Lande), бывший исполнительный директор организации Iowa Sister States и старый друг Китая, Джон Истербрук (John Easterbrook), внук генерала Джозефа Стилвелла (Joseph Stilwell) и Элин МакИннес (Elyn MacInnis), ведущий исследователь Ассоциации туризма и культуры Кулианга также выступили на мероприятии. Они приветствовали поддержку Председателем КНР международных обменов Китай — США, выразив свою приверженность укреплению взаимопонимания и передаче дружбы между Китаем и США будущим поколениям.

Ученик, который также присутствовал на мероприятии, сказал, что он с нетерпением ждет новых возможностей для общения со студентами из Китая и совместного движения в лучшее будущее.

«Международный обмен создает среду, где американцы и китайцы живут лучше, — сказал Стивен Орлинс (Stephen Orlins), президент Национального комитета по американо-китайским отношениям. — Теперь нам нужно, чтобы больше американцев отправились в Китай».

https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/These-American-teenagers-send-Xi-Jinping-and-his-wife-a-special-gift-1oOhYizqW1W/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=CPWHI0Or8Vo