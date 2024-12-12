CGTN: Китай подтверждает экономическую уверенность и обещает оставаться двигателем глобального роста

ПЕКИН, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Главы крупных международных экономических организаций, собравшиеся в Пекине для участия в диалоге «1+10», высоко оценили замечательные экономические достижения Китая и выразили уверенность в том, что Китай останется двигателем глобального роста.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ними во вторник, подтвердив экономическую уверенность Китая и пообещав расширять открытость, чтобы предоставить миру больше возможностей для развития.

Крупнейший двигатель мирового экономического роста

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), подчеркнул экономические достижения Китая, заявив, что после более чем 40 лет устойчивого и быстрого развития китайская экономика вступила в фазу высококачественного развития, обеспечивая примерно 30 % мирового экономического роста.

Си Цзиньпин сказал, что Китай полностью уверен в достижении целевого экономического роста в этом году и продолжит играть свою роль крупнейшего двигателя мирового экономического роста. Отчет Всемирного банка в 2022 году показал, что с 2013 по 2021 год на долю Китая приходилось в среднем 38,6 % мирового экономического роста, что превышает совокупную долю стран G7 и делает его ведущим драйвером глобального экономического роста.

По данным Национального бюро статистики, опубликованным в октябре, размер ВВП Китая за первые три квартала 2024 года достиг 94,97 трлн юаней (около 13,09 трлн долларов США), что отражает рост 4,8 % в годовом исчислении в постоянных ценах.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай будет и далее открываться внешнему миру, с упреждением обеспечивать соответствие высоким стандартам международных торгово-экономических правил и создавать ориентированную на рынок, основанную на законе и интернационализированную бизнес-среду для стимулирования глобального экономического роста.

Он также отметил значительный прогресс в реализации инициативы «Пояс и путь» (BRI) за последнее десятилетие, заявив, что эта инициатива создает мост для общего развития между Китаем и миром. Председатель Си приветствовал участие международных экономических организаций в инициативе BRI для содействия модернизации всех стран.

На сегодня Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках инициативы BRI с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями. Данные Министерства торговли показали, что по состоянию на конец 2023 года китайские компании создали 17 000 зарубежных предприятий в странах, участвующих в инициативе BRI, с объемом прямых инвестиций, превышающим 330 млрд долларов США, в то время как зарубежные зоны торгово-экономического сотрудничества, построенные в рамках инициативы, создали 530 000 местных рабочих мест.

Построение открытой и справедливой глобальной экономической системы

На встрече во вторник Си Цзиньпин подчеркнул основные проблемы, стоящие перед международным сообществом, решительно выступил против разъединения и протекционизма и подчеркнул важность глобального сотрудничества для построения открытой глобальной экономической системы.

Он призвал страны уделять приоритетное внимание инновациям, эффективно использовать возможности в таких областях, как цифровая экономика, искусственный интеллект и низкоуглеродные технологии, а также поддерживать трансграничный обмен знаниями, технологиями и талантами для создания новых драйверов экономического роста. Он решительно выступил против таких подходов, как создание «маленьких дворов с высокими стенами» и «разделение и разрыв цепочек поставок», заявив, что это несет вред себе и другим.

В условиях, когда глобальная торговля сталкивается с препятствиями из-за протекционизма и геополитической напряженности, Китай постоянно расширяет свою политику открытости, достигая значительных успехов в дальнейшей интеграции своей экономики с мировым рынком. Одной из основных мер стало введение в действие нового Закона об иностранных инвестициях в 2020 году. Этот закон повышает защиту прав интеллектуальной собственности, обеспечивает равные условия для иностранных предприятий и способствует формированию более прозрачной и справедливой бизнес-среды.

Кроме того, в последние годы страна резко ослабила ограничения иностранного капитала в отрасли финансовых услуг, что позволило расширить иностранное участие в банковской сфере, работе с ценными бумагами, страховании и управлении активами. Китай также полностью снял ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор и запустил пилотные проекты в отраслях телекоммуникаций и здравоохранения для расширения возможностей иностранных инвестиций, что свидетельствует о решимости Китая строить более открытую, инклюзивную и равноправную глобальную экономику.

Рассматривая важность построения открытой глобальной экономики, Си Цзиньпин обратился к китайско-американским отношениям. Он сказал, что Китай готов поддерживать диалог, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия с правительством США, выразив надежду на стабильное, здоровое и устойчивое развитие двусторонних связей.

«Тарифные войны, торговые войны и научно-технические войны идут вразрез с историческими тенденциями и законами экономики, и победителей в них не будет», — сказал он.

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https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/China-reaffirms-confidence-vows-to-remain-global-growth-engine-1zdYcO2rHCo/p.html