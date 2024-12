CGTN : La Chine réaffirme sa confiance dans l'économie et s'engage à rester le moteur de la croissance mondiale

PÉKIN, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les dirigeants des principales organisations économiques internationales ont salué les remarquables réalisations économiques de la Chine et ont exprimé leur confiance dans le fait que la Chine restera un moteur de la croissance mondiale, alors qu'ils se sont réunis à Pékin pour le dialogue « 1+10 ».

Le président chinois Xi Jinping les a rencontrés mardi, réaffirmant la confiance économique de la Chine et s'engageant à accroître l'ouverture afin d'offrir davantage d'opportunités de développement au monde.

Le plus grand moteur de la croissance économique mondiale

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a souligné les réalisations économiques de la Chine, déclarant qu'après plus de 40 ans de développement rapide et soutenu, l'économie chinoise est entrée dans une phase de développement de haute qualité, contribuant à hauteur d'environ 30 % à la croissance économique mondiale.

M. Xi a déclaré que la Chine était tout à fait confiante dans la réalisation de l'objectif de croissance économique de cette année et qu'elle continuerait à jouer son rôle de principal moteur de la croissance économique mondiale. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2022 a révélé qu'entre 2013 et 2021, la Chine représentait en moyenne 38,6 % de la croissance économique mondiale, dépassant ainsi la contribution combinée des pays du G7, ce qui en fait le principal moteur de la croissance économique mondiale.

Selon le Bureau national des statistiques en octobre, le PIB de la Chine au cours des trois premiers trimestres de 2024 a atteint 94,97 mille milliards de yuans (environ 13,09 mille milliards de dollars), reflétant une croissance de 4,8 % en glissement annuel à prix constants.

M. Xi a promis que la Chine s'ouvrirait davantage au monde extérieur, qu'elle s'alignerait de manière proactive sur les règles économiques et commerciales internationales de haut niveau et qu'elle créerait un environnement commercial orienté vers le marché, fondé sur le droit et internationalisé, afin de stimuler la croissance économique mondiale.

Il a également noté les progrès significatifs de la Belt and Road Initiative (BRI) au cours de la dernière décennie, affirmant que l'initiative construit un pont pour un développement partagé entre la Chine et le monde. M. Xi a invité les organisations économiques internationales à participer à la BRI afin de promouvoir la modernisation de tous les pays.

Jusqu'à présent, la Chine a signé des documents de coopération avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales. Les données du ministère du commerce montrent qu'à la fin de 2023, les entreprises chinoises auront établi 17 000 entreprises à l'étranger dans les pays participant à la BRI, avec un stock d'investissements directs dépassant 330 milliards de dollars, tandis que les zones de coopération économique et commerciale à l'étranger construites dans le cadre de l'initiative ont créé 530 000 emplois locaux.

Construire un système économique mondial ouvert et équitable

Au cours de la réunion de mardi, M. Xi a souligné les principaux défis auxquels est confrontée la communauté internationale, s'est fermement opposé au découplage et au protectionnisme et a insisté sur l'importance de la coopération mondiale dans la mise en place d'un système économique mondial ouvert.

Il a appelé les pays à donner la priorité à l'innovation, à saisir les opportunités dans des domaines tels que l'économie numérique, l'intelligence artificielle et les technologies à faible émission de carbone, et à soutenir les flux transfrontaliers de connaissances, de technologies et de talents afin de créer de nouveaux moteurs de croissance économique. Il s'est fermement opposé à des approches telles que la construction de « petites cours avec de hauts murs » et le « découplage et la rupture des chaînes d'approvisionnement », estimant qu'elles seraient préjudiciables à soi-même et aux autres.

Alors que le commerce mondial est confronté aux vents contraires du protectionnisme et des tensions géopolitiques, la Chine n'a cessé d'étendre ses politiques d'ouverture, réalisant des avancées significatives dans l'intégration de son économie au marché mondial. L'une des mesures clés a été la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les investissements étrangers en 2020. La loi renforce la protection des droits de propriété intellectuelle, garantit des conditions de concurrence équitables pour les entreprises étrangères et promeut un environnement commercial plus transparent et plus équitable.

En outre, ces dernières années, le pays a considérablement assoupli les restrictions sur les capitaux étrangers dans le secteur des services financiers, permettant une plus grande participation étrangère dans les secteurs de la banque, des valeurs mobilières, de l'assurance et de la gestion d'actifs. La Chine a également levé complètement les restrictions à l'investissement étranger dans le secteur manufacturier et lancé des projets pilotes dans les secteurs des télécommunications et des soins de santé afin d'élargir les possibilités d'investissement étranger, ce qui témoigne de la détermination de la Chine à construire une économie mondiale plus ouverte, plus inclusive et plus égalitaire.

Après avoir souligné l'importance de la construction d'une économie mondiale ouverte, M. Xi a abordé les relations entre la Chine et les États-Unis. Il a déclaré que la Chine était disposée à maintenir le dialogue, à développer la coopération et à gérer les différences avec le gouvernement américain, exprimant l'espoir d'un développement régulier, sain et durable des relations bilatérales.

« Les guerres tarifaires, les guerres commerciales et les guerres scientifiques et technologiques vont à l'encontre de la tendance historique et des lois de l'économie, et il n'y aura pas de gagnants », a-t-il déclaré.

