CGTN: Пэн Лиюань: народы Китая и Таиланда разделяют одни ценности

ПЕКИН, 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, посетила в пятницу Музей искусств королевства в Аюттхайе (Таиланд). К этому мероприятию присоединились супруги некоторых лидеров, присутствовавших на 29-м саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Нарапорн Чан-Оча (Naraporn Chan-o-cha), жена премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, приветствовала г-жу Пэн, когда ты прибыла на мероприятие, и сопровождала ее во время осмотра музея.

В выставочном зале музея представлены произведения искусства для торжественных мероприятий королевской семьи Таиланда и традиционные тайские ремесла. Г-жа Пэн послушала рассказ о художественных коллекциях и высоко оценила мастерство и технику тайских мастеров.

Музей был построен для сохранения и развития традиционных ремесел, а также для оказания помощи семьям в бедных районах. Г-жа Пэн провела параллель с китайской концепцией борьбы с нищетой в слаборазвитых районах.

В музее также продаются ремесленные изделия, изготовленные детьми, не получившими образования, которые прошли подготовку в центре ремесел при Дворцовой школе. Г-жа Пэн заявила, что она купит некоторые из их работ в поддержку проектов тайской королевской семьи по борьбе с нищетой.

Изготовление и продажа ремесленных изделий помогли людям вырваться из нищеты во многих районах Китая. Для повышения доходов местного населения были разработаны такие ремесленные изделия, как украшения из бумаги в провинции Шэньси на северо-западе Китая и вышивка с батиком в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Нематериальное культурное наследие также играет важную роль в усилиях Китая по борьбе с нищетой. По данным Министерства культуры и туризма страны, в период с 2018 по 2020 год по всей стране было построено более 2200 мастерских, посвященных нематериальному культурному наследию. Согласно газете People's Daily, этими мастерскими было создано полмиллиона рабочих мест, что позволило вывести из нищеты более 200 тысяч домохозяйств.

Культурные связи между двумя странами

Заметив подсвечник в виде лотоса, г-жа Пэн заявила, что китайский народ любит лотос и ценит его благородство — лотос вырастает из грязи, оставаясь при этом абсолютно незапятнанным. Г-жа Нарапорн согласилась с этим утверждением, отметив, что тайцы используют лотосы, чтобы выразить свое уважение Будде. Г-жа Пэн заявила, что это еще раз свидетельствует о том, что народы Китая и Таиланда разделяют одни и те же ценности.

Китай и Таиланд поддерживают добрососедские отношения с долгой историей культурного обмена. С момента установления дипломатических связей между Китаем и Таиландом в 1975 году каналы культурного обмена между двумя странами расширялись, а его содержание становилось все более богатым.

Благодаря усилиям г-жи Пэн и г-жи Нарапорн Нанкинский университет искусств в Китае и Институт музыки им. принцессы Галяни Вадханы в Таиланде подписали в марте 2019 года академический меморандум о взаимопонимании. С тех пор эти два учебных заведения углубляют сотрудничество через обмен сотрудниками, совместные исследования и программы профессиональной подготовки в области музыки.

Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн также вносит большой вклад в развитие культурных связей между двумя странами в области литературы. Она любит китайскую культуру и перевела множество произведений китайской литературы на тайский язык. Принцесса первой из членов тайской королевской семьи посетила Китай и к настоящему времени совершила около 50 поездок в страну, а также опубликовала несколько туристических заметок о своих поездках. В 2019 году она стала обладателем китайской медали дружбы.

В последние годы китайский язык стал популярным среди тайских учащихся. В школах Таиланда его учат более миллиона учащихся. По сообщениям Синьхуа, в Таиланде насчитывается более 2000 начальных и средних школ, предлагающих курсы китайского. С 2003 года Китай направил более 20 000 волонтеров для преподавания китайского языка в школах Таиланда.

Во время своего визита г-жа Пэн также пообщалась с супругами других руководителей стран АТЭС и приняла участие в совместной фотосессии.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/Peng-Liyuan-attends-spouses-event-of-APEC-leaders-in-Ayutthaya--1f41qNP2cV2/index.html

SOURCE CGTN