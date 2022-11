CGTN: Peng Liyuan: chineses e tailandeses compartilham valores semelhantes

PEQUIM, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na última sexta-feira, Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, visitou o Museu das Artes do Reino em Ayutthaya, na Tailândia. O evento contou com a presença de cônjuges de alguns líderes que participaram da 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Naraporn Chan-o-cha, esposa do primeiro-ministro tailandês Prayut Chan-o-cha, deu as boas-vindas a Peng em sua chegada e a acompanhou durante todo o passeio.

O salão de exposições do museu apresenta obras de arte para as principais celebrações da família real tailandesa e artesanato tradicional tailandês. Peng ouviu a apresentação das coleções de arte e elogiou a habilidade técnica e as técnicas dos artesãos tailandeses.

O museu foi construído para preservar e desenvolver o artesanato tradicional e também ajudar famílias em áreas afetadas pela pobreza. Peng destacou que a iniciativa é semelhante ao conceito de redução da pobreza da China em áreas subdesenvolvidas.

O museu também vende obras de artesanato produzido por crianças sem acesso a educação que foram treinadas em um centro de treinamento de artesanato da Escola do Palácio. Peng disse que compraria algumas de suas obras para apoiar projetos de combate à pobreza da família real tailandesa.

A produção e a venda de artesanato ajudaram a tirar as pessoas da pobreza em muitas áreas da China. Artesanato, como recortes de papel da província de Shaanxi, no noroeste da China, bordados e batik da província de Guizhou, no sudoeste da China, foram desenvolvidos para melhorar a renda da população local.

O patrimônio cultural imaterial também está desempenhando um papel importante nos esforços de redução da pobreza na China. De 2018 a 2020, mais de 2.200 oficinas de patrimônio cultural imaterial foram construídas em todo o país, de acordo com o Ministério da Cultura e Turismo do país. Essas oficinas criaram meio milhão de empregos, tirando mais de 200 mil famílias da pobreza, informou o jornal People's Daily.

Laços culturais entre dois países

Ao notar um castiçal de lótus, Peng disse que os chineses adoram o lótus e apreciam sua nobre qualidade de crescer da lama sem manchar. Naraporn concordou, dizendo que os lótus são usados pelo povo tailandês para homenagear Buda. Peng disse que isso é mais uma demonstração de que os chineses e tailandeses compartilham valores semelhantes.

A China e a Tailândia são vizinhos amigáveis com um longo histórico de intercâmbios culturais. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Tailândia, em 1975, as formas de intercâmbio cultural entre os dois países têm se ampliado e o conteúdo tornou-se cada vez mais rico.

Por meio dos esforços de Peng e Naraporn, a Universidade de Artes de Nanjing, na China, e o Instituto de Música Galyani Vadhana, na Tailândia, assinaram um memorando de entendimento acadêmico em março de 2019. Desde então, as duas escolas têm aprofundado a cooperação por meio de intercâmbio de pessoal, pesquisa conjunta e treinamento no campo da música.

No campo da literatura, a princesa da Tailândia Maha Chakri Sirindhorn também contribuiu muito para os laços culturais entre os dois países. Ela aprecia a cultura chinesa e traduziu muitas obras da literatura chinesa para o idioma tailandês. Como primeiro membro da família real tailandesa a visitar a China, a princesa fez cerca de 50 visitas à China e publicou várias notas de viagem sobre suas viagens. Ela recebeu a Medalha da Amizade da China em 2019.

Nos últimos anos, o chinês tem sido uma língua popular entre os estudantes tailandeses, com mais de um milhão de alunos aprendendo o idioma nas escolas. Na Tailândia, existem mais de duas mil escolas primárias e secundárias que oferecem cursos de chinês, informou a agência Xinhua. Desde 2003, a China enviou mais de 20 mil voluntários para ensinar a língua chinesa nas escolas da Tailândia.

Durante a visita, Peng também conversou com outras esposas de líderes econômicos da APEC e tirou fotos com elas.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/Peng-Liyuan-attends-spouses-event-of-APEC-leaders-in-Ayutthaya--1f41qNP2cV2/index.html

FONTE CGTN

