CGTN: Понимание всеобъемлющей народной демократии Китая на примере Двух сессий

ПЕКИН, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В ближайшие дни около 3000 депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и около 2000 членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) соберутся в Пекине для выполнения своих обязанностей, включая обсуждение различных законодательных вопросов и рассмотрение ряда докладов о работе для поиска общих позиций и сближения интересов китайского народа.

Ежегодные собрания, известные как Две сессии, дают наблюдателям возможность ознакомиться с идеями и практикой всеобъемлющей народной демократии, которая в последние несколько лет стала одним из главных понятий на политической арене Китая.

Согласно председателю КНР Си Цзиньпину, всеобъемлющая народная демократия Китая — «это демократия, охватывающая все аспекты демократического процесса и все слои общества. Это социалистическая демократия в самом широком смысле, истинном характере и в наибольшей степени».

Демократия в самом широком смысле

Комментируя всеобъемлющую народную демократию Китая, южноафриканский исследователь Пол Тембе (Paul Tembe) заявил следующее: «Голоса всех людей учитываются не только во время избирательного процесса, но и через Всекитайское собрание народных представителей на уровне уезда и населенного пункта».

По словам председателя КНР, «демократична страна или нет зависит от того, являются ли ее люди подлинными хозяевами страны. Это зависит от того, имеет ли народ право голоса и, что еще важнее, право на участие».

В Китае депутаты народных собраний уездного и поселкового/городского уровней избираются непосредственно избирателями, а депутаты народных собраний выше уездного уровня избираются депутатами более низкого уровня.

По данным Главного управления Постоянного комитета ВСНП, до июня прошлого года более 1 миллиарда избирателей проголосовали по принципу «один человек — один голос» на выборах более 2,6 миллиона депутатов народных собраний на поселковом/городском и уездном уровнях.

Депутаты ВСНП избираются народными собраниями провинций, автономных районов и муниципалитетов непосредственно при центральном правительстве. Вооруженные силы избирают своих собственных депутатов.

Даже выдвижение председателя КНР депутатом ВСНП 14-го созыва было вынесено на голосование на провинциальном народном собрании. Председатель Си Цзиньпин был избран в состав ВСНП 14-го созыва единогласным голосованием на первой сессии Собрания народных представителей провинции Цзянсу 14-го созыва в январе.

Что касается НПКСК, то его члены разделены на 34 группы участников, включая представителей Коммунистической партии Китая (КПК), других политических партий, народных организаций, групп этнических меньшинств и различных слоев общества, соотечественников из Гонконга, Макао и Тайваня и вернувшихся из-за границы китайских граждан.

Поскольку защита окружающей среды по-прежнему является одним из основных направлений работы по всей стране, для участиях в предстоящих Двух сессиях НПКСК учредила новый сектор по окружающей среде и природным ресурсам, включающий 85 из 2172 членов нового Всекитайского комитета НПКСК.

В их число входят 852 представителя КПК, или 39,2%, в то время как остальные не являются членами КПК. Все 56 этнических групп Китая представлены в высшем консультативном органе страны.

Демократия истинного характера, реализуемая в наибольшей степени

Бывший Министр иностранных дел Туниса Ахмед Унайес (Ahmed Ounaies) сказал, что демократия, практикуемая в Китае, «честна, прагматична и лишена зрелищности».

С точки зрения председателя Си Цзинпина, «Демократия — это не парадное украшение, а инструмент для решения проблем, волнующих людей».

Во время двух сессий депутаты ВСНП вносят предложения и являются голосом людей, которых они представляют, в то время как члены НПКСК вносят предложения, участвуя в обсуждении и управлении государственными делами.

В ходе прошлогодних Двух сессий депутаты ВСНП представили 487 законопроектов, а также около 8000 советов, критических замечаний и комментариев, в то время как НПКСК получил 5979 предложений.

Депутат ВСНП Ма Идэ (Ma Yide), работающий исследователем права в Пекинской академии общественных наук, отметил, что в законодательной работе страны на практике реализована всеобъемлющая народная демократия.

Проблема выбрасывания предметов из высотных зданий вызвала широкое беспокойство у китайского общества. При кодификации Гражданского кодекса г-н Ма предложил, чтобы этот вопрос расследовали органы общественной безопасности, и соответствующее содержание в конечном итоге было включено в закон.

В прошлом году член НПКСК Чжу Тао (Zhu Tao), работающий главным научным сотрудником CanSino, представил предложение, призывающее правительство как можно скорее одобрить и внедрить вакцины против COVID-19 второго поколения с улучшенным качеством и безопасностью, чтобы усилить уровень иммунизации по стране.

В апреле прошлого года рекомбинантная белковая вакцина против COVID-19 второго поколения, производимая China National Pharmaceutical Group Co., получила одобрение Пекина на клинические испытания, а в сентябре Китай стал первой страной, давшей зеленый свет ингаляционной вакцине против COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-02/Understanding-China-s-whole-process-people-s-democracy-at-Two-Sessions-1hQ673eDKCc/index.html

SOURCE CGTN