CGTN: Przybliżenie idei całościowej chińskiej demokracji ludowej podczas Dwóch Sesji

PEKIN, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Nadchodzące dni to czas, kiedy prawie 3 tys. deputowanych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) i około 2 tys. członków Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh) zbierze się w Pekinie, aby wypełnić swoje obowiązki, do których należą obrady nad różnymi punktami legislacyjnymi i przegląd szeregu raportów roboczych w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny i zbliżenia interesów narodu chińskiego.

Coroczne spotkania, określane mianem Dwóch Sesji, oferują obserwatorom wgląd w idee i praktyki całościowej demokracji ludowej, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się popularnym hasłem na chińskiej scenie politycznej.

Według Prezydenta Chin Xi Jinpinga chińska całościowa demokracja ludowa „to demokracja, która obejmuje wszystkie aspekty procesu demokratycznego i wszystkie sektory społeczeństwa. Jest to demokracja socjalistyczna w najszerszym zakresie, o najprawdziwszym charakterze i z największym skutkiem".

Demokracja w najszerszym zakresie

Paul Tembe, badacz z RPA, wypowiadając się na temat chińskiej całościowej demokracji ludowej, zauważył: „Głosy ludu są uwzględniane nie tylko w procesie wyborczym, gdyż władza ludowa jest sprawowana przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych na poziomie okręgów i miasteczek".

Według słów chińskiego prezydenta: „To, czy kraj jest demokratyczny, czy nie, zależy od tego, czy jego mieszkańcy są naprawdę osobami władającymi krajem. Zależy to od tego, czy obywatele mają prawo do głosowania, a co ważniejsze, prawo do aktywnego uczestnictwa".

W Chinach deputowani do kongresów ludowych na poziomie powiatów i miasteczek są wybierani bezpośrednio przez wyborców, natomiast deputowani do kongresów powyżej poziomu powiatów są wyznaczani przez deputowanych na kolejnym, niższym poziomie.

Do czerwca ubiegłego roku ponad miliard wyborców oddało swoje głosy na zasadzie „jedna osoba – jeden głos" w wyborach ponad 2,6 miliona deputowanych do kongresów ludowych na poziomie miast i powiatów, według danych Biura Ogólnego Stałego Komitetu OZPL.

Deputowani do OZPL są wybierani przez kongresy ludowe prowincji, regionów autonomicznych i gmin podlegających bezpośrednio rządowi centralnemu. Siły zbrojne wybierają swoich własnych posłów.

Nawet nominacja chińskiego prezydenta na posła do XIV OZPL została poddana pod głosowanie na kongresie prowincjonalnym. Prezydent Xi został wybrany do XIV OZPL jednogłośnie na pierwszej sesji XIV Kongresu Ludowego prowincji Jiangsu w styczniu.

W przypadku LPKKCh jej członkowie są podzieleni na 34 grupy uczestniczące, w tym przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin (KPCh), partii politycznych spoza KPCh, organizacji ludowych, grup mniejszości etnicznych i różnych sektorów społeczeństwa, rodacy z Hongkongu, Makao i regionów Tajwanu oraz powracający zagraniczni obywatele Chin.

Ponieważ ochrona środowiska jest niezmiennie głównym tematem prac w całym kraju, LPKKCh utworzyła nowy sektor środowiska i zasobów naturalnych, składający się z 85 osób spośród 2172 członków nowego Komitetu Narodowego LPKKCh na najbliższe dwie sesje.

Wśród nich 852, czyli 39,2 procent, należy do KPCh, a pozostali to członkowie spoza KPCh. Wszystkie z 56 grup etnicznych Chin są reprezentowane w najwyższym organie doradczym kraju.

Demokracja najwyższej klasy, największa skuteczność

Były tunezyjski minister spraw zagranicznych Ahmed Ounaies powiedział, że demokracja praktykowana w Chinach jest „uczciwa, pragmatyczna i pozbawiona efekciarstwa".

Z perspektywy Prezydenta Xi „Demokracja nie jest ozdobą na pokaz, ale instrumentem do rozwiązywania problemów, które dotyczą ludzi".

Podczas Dwóch Sesji deputowani OZPL składają wnioski i wyrażają głos ludzi, których reprezentują, natomiast członkowie LPKKCh składają wnioski, aby uczestniczyć w obradach i zarządzaniu kwestiami państwowymi.

Podczas ubiegłorocznych dwóch sesji deputowani OZPL złożyli 487 wniosków legislacyjnych wraz z około 8 tys. wskazówek, uwag krytycznych i komentarzy, podczas gdy LPKKCh otrzymała 5 979 propozycji.

Zastępca przewodniczącego OZPL Ma Yide, który jest również analitykiem prawnym w Pekińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział, że całościowa demokracja ludowa została zastosowana w praktyce w działaniach legislacyjnych kraju.

Kwestia zrzucania przedmiotów z wieżowców wzbudziła w chińskim społeczeństwie powszechny niepokój. Podczas opracowywania kodeksu cywilnego Ma zaproponował, aby problem ten został zbadany przez organy bezpieczeństwa publicznego, a odpowiednie treści zostały ostatecznie włączone do ustawy.

W ubiegłym roku członek LPKKCh Zhu Tao, który jest również głównym naukowcem w CanSino, złożył wniosek wzywający rząd do jak najszybszego zatwierdzenia i przyjęcia szczepionek drugiej generacji przeciwko COVID-19 o podwyższonej jakości i bezpieczeństwie w celu podniesienia poziomu krajowej immunizacji.

W kwietniu ubiegłego roku szczepionka drugiej generacji z rekombinowanym białkiem COVID-19 wyprodukowana przez China National Pharmaceutical Group Co. otrzymała zezwolenie Pekinu na przeprowadzenie badań klinicznych, a we wrześniu Chiny stały się pierwszym krajem, który zaakceptował wziewną szczepionkę przeciwko COVID-19.

