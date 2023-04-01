CGTN: Китай с Сингапуром улучшили отношения для более качественного сотрудничества

ПЕКИН, 1 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Две недели назад в интервью китайской Media Group, прежде чем отправиться с официальным визитом в Китай, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун охарактеризовал двусторонние отношения как "очень хорошие".

Позже, за день до завершения его недельной поездки, отношения двух стран были названы "всеобъемлющим, высококачественным и перспективным" партнерством, поскольку в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Ли в Большом Зале Народных Собраний в Пекине.

По словам Си, из всех стран Юго-Восточной Азии Сингапур наиболее активно участвует в реформах и политике открытости Китая и разделяет с ним самую тесную интеграцию интересов.

Он добавил, что Китай готов у укреплению стратегической коммуникации и стремится к большей синергии между стратегиями с сингапурской стороны, чтобы "высокое качество" стало отличительной чертой сотрудничества между двумя странами.

Эти отношения – модель для региона

Китай и Сингапур поддерживают расширяющиеся и углубляющиеся экономические связи. На протяжении девяти лет, с 2013 по 2021, Китай был крупнейшим торговым партнером Сингапура. Кроме того, в 2022 году Сингапур десятый год подряд продолжает сохранять свои позиции в качестве крупнейшего источника иностранного капитала в Китае.

С января по февраль 2023 года общий объем импорта и экспорта Китая и Сингапура достиг $19,5 млрд, увеличившись на 37,6% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Министерства Коммерции Китая.

Кроме того, Сингапур первым из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) публично поддержал предложенную Китаем инициативу "Пояс и путь" (BRI), а также является членом группы "Друзья инициативы глобального развития" (GDI).

Новый международный сухопутно-морской торговый коридор - это знаковый проект, являющиеся результатом высококачественного сотрудничества между Китаем и Сингапуром, по которому, по состоянию на 23 февраля этого года по железнодорожно-морским интермодальным грузовым поездам было перевезено 107 000 контейнеров TEU, что на 9,25% больше, чем в прошлом году.

В ходе состоявшихся в пятницу переговоров Си назвал Китай и Сингапур важными партнерами, охарактеризовав эти отношения как "перспективные, стратегические и образцовые".

По словам китайского лидера, это не только способствовало оживлению развития каждой из стран, но и послужило образцом для стран региона.

Китай готов усилить строительство коридора с Сингапуром, поообщал Си. Он также добавил, что необходимо приложить усилия для углубления цифровизации, "зеленой" трансформации и сотрудничества с третьими сторонами, а также для поощрения межличностных обменов между двумя странами.

Со своей стороны, Ли выразил уверенность в жизнеспособности и устойчивости китайской экономики, повторив послание, которое он произнёс, выступая в четверг на ежегодной конференции Боаоского форума Азии (BFA).

По его словам, Сингапур и другие соседние страны надеются на дальнейшее углубление экономического сотрудничества с Китаем.

Дивиденды мира

Согласно недавнему докладу, опубликованному BFA, Азия считается "ярким местом в мрачной глобальной экономической среде", а глобальное экономическое управление перешло на "азиатскую сторону".

В докладе говорится, что взвешенные реальные темпы роста ВВП в Азии в 2023 году составляют, по оценкам, 4.5%, что указывает на повышение показателя с 4.2% в 2022 году, отметив также, что регион, как ожидается, ускорит темпы общего экономического роста.

В ходе переговоров с лидером Сингапура, Си объяснил столь хорошую динамику в регионе путем развития с азиатскими чертами, характеризующими независимость, взаимное уважение, равенство и взаимную выгоду, открытость и инклюзивность, а также взаимовыгодное сотрудничество.

По его словам, на фоне ускорения мировых перемен, невиданных за последнее столетие, страны региона должны дорожить с трудом набранным темпом развития, чтобы совместными усилиями сохранить дивиденды мира в регионе.

Си призвал к приложению усилий, направленных на поддержание нужного направления в экономической и региональной интеграциях, и отвергать попытки, направленные на "разъединение и разделение цепей поставок".

"Ни одна страна не должна иметь права лишать народ Азии своего права на лучшую и счастливую жизнь", – заявил лидер Китая.

Сингапур считает, что страны должны уважать друг друга, сосуществовать мирно, сотрудничать в интересах взаимной выгоды, избегать конфликтов и работать сообща для преодоления проблем и рисков, заявил Ли.

По его словам, даже если между странами и существует конкуренция, она должна основываться на уважении и доверии, в ней не должно быть никаких выборов сторон.

Что касается тайваньского вопроса, то Ли подчеркнул, что почти все страны мира признают, что в мире существует только один Китай, и развивают дружественные и партнерские отношения с Китаем на основе «Политики одного Китая».

Премьер-министр Сингапура предупредил: Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а обсуждение темы "Украина сегодня, Тайвань завтра" будет иметь непредсказуемые и серьезные последствия.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Xi-Jinping-meets-Singaporean-prime-minister-1iCPhk5YmVG/index.html

SOURCE CGTN