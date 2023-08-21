CGTN: Молодежные обмены отражают "братскую" дружбу между Китаем и ЮАР

ПЕКИН, 21 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Санеле Нтули (Sanele Ntuli), преподаватель мандаринского языка и выпускник Института Конфуция при Дурбанском технологическом университете в Южно-Африканской Республике (ЮАР), является участником и бенефициаром мероприятий, направленных на культурный обмен и сотрудничество между Китаем и ЮАР.

Sanele Ntuli (2nd R), a mandarin teacher at the Confucius Institute at Durban University of Technology, poses for a photo with faculty and students with a calligraphic work showing "China-South Africa Friendship" in Durban, South Africa, August 18, 2023. /Xinhua

Он изучал мандаринский язык в этом институте с 2018 года, затем проходил обучение в Китае в течение одного года в 2019 году, наблюдая за процессом стремительного развития Китая. Благодаря глубокому интересу к предмету и упорству в учебе теперь он преподает мандаринский язык местным жителям Южно-Африканской Республики.

Некоторое время назад 50 преподавателей и студентов этого института подписали письмо Президенту Китая Си Цзиньпину, в котором они выразили свою благодарность Президенту и правительству Китая за предоставленную молодым африканцам возможность изучения китайского языка и реализацию их мечты.

Первоначально идея г-на Нтули была написать Президенту Си Цзиньпину и рассказать ему о развитии и достижениях их института. "Если Президент Си Цзиньпин пришлет нам ответ и прибудет к нам с визитом, для нас это будет просто исполнение мечты всей нашей жизни", – заявил он в интервью каналу China Media Group.

К счастью, его мечта сбылась. 18 августа г-н Си Цзиньпин ответил на это письмо и призвал их упорно изучать китайский язык и содействовать развитию дружественных взаимоотношений и сотрудничества между Китаем и ЮАР.

В период с 21 по 24 августа лидер Китая примет участие в Саммите БРИКС, который будет проводиться в Йоханнесбурге, самом крупном городе Южно-Африканской Республики. Вместе с этим он также совершит официальный визит в ЮАР.

Обмен культурными ресурсами между Китаем и Южно-Африканской Республикой

Во время своего визита в Южно-Африканскую Республику в марте 2013 года г-н Си Цзиньпин стал свидетелем подписания соглашения о совместном создании Китаем и ЮАР Института Конфуция при Дурбанском технологическом университете, С тех пор выпускниками этого института стали около 10 000 человек.

В своем письме г-н Си Цзиньпин поприветствовал формирование особой, очень близкой, братской дружбы между Китаем и Южно-Африканской Республикой. Лидер Китая написал, что обучение и понимание языка и культуры друг друга способствуют взаимопониманию и формированию многолетней дружбы между народами обеих стран.

По словам г-на Си Цзиньпина, преподаватели и студенты могут чаще посещать Китай, обретать более глубокое понимание Китая, делиться истинным, многомерным и панорамным взглядом на Китай с большим числом друзей и становиться представителями, обеспечивающими наследование и развитие дружбы между этими двумя странами, содействовать развитию дружбы и сотрудничества между Китаем и ЮАР и создавать сообщество с общим будущим для человечества.

В настоящее время в Южно-Африканской Республике работает шесть институтов Конфуция и три независимых класса Конфуция. Более 10 университетов Китая установили партнерские взаимоотношения с университетами Южно-Африканской Республики.

В 2015 году Южно-Африканская Республика заняла лидирующие позиции в области интеграции преподавания китайского языка в национальную систему образования стран Африки.

Значение предстоящего визита г-на Си Цзиньпина

В этом году также отмечается 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Южно-Африканской Республикой.

Пресс-секретарь МИД Китая заявил, что президент Китая будет обмениваться с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой своими идеями относительно двусторонних отношений и разработки плана развития этих двусторонних отношений, который придаст мощный импульс процессу строительства высокоуровневого сообщества Китая и ЮАР с совместным будущим.

Отметив, что Южно-Африканская Республика является всеобъемлющим стратегическим партнером Китая и стала первой африканской страной, присоединившейся к инициативе "Пояс и путь", пресс-секретарь МИД Китая сообщил, что двусторонние отношения развиваются крайне стремительно, что они вышли далеко за рамки просто двусторонних отношений и набирают большего значения в глобальном масштабе.

Затем он добавил, что независимо от того, как изменится международный ландшафт, Китай не изменит свою приверженность идее углубления дружбы и укреплению солидарности и сотрудничества с Южно-Африканской Республикой.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-20/Youth-exchanges-reflect-success-of-China-South-Africa-friendship-1mqbhdDWccE/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2189709/CGTN_SaneleNtuli.jpg

SOURCE CGTN