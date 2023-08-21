CGTN: Молодежные обмены отражают "братскую" дружбу между Китаем и ЮАР

News provided by

CGTN

21 Aug, 2023, 07:26 ET

ПЕКИН, 21 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Санеле Нтули (Sanele Ntuli), преподаватель мандаринского языка и выпускник Института Конфуция при Дурбанском технологическом университете в Южно-Африканской Республике (ЮАР), является участником и бенефициаром мероприятий, направленных на культурный обмен и сотрудничество между Китаем и ЮАР.

Continue Reading
Sanele Ntuli (2nd R), a mandarin teacher at the Confucius Institute at Durban University of Technology, poses for a photo with faculty and students with a calligraphic work showing "China-South Africa Friendship" in Durban, South Africa, August 18, 2023. /Xinhua
Sanele Ntuli (2nd R), a mandarin teacher at the Confucius Institute at Durban University of Technology, poses for a photo with faculty and students with a calligraphic work showing "China-South Africa Friendship" in Durban, South Africa, August 18, 2023. /Xinhua

Он изучал мандаринский язык в этом институте с 2018 года, затем проходил обучение в Китае в течение одного года в 2019 году, наблюдая за процессом стремительного развития Китая. Благодаря глубокому интересу к предмету и упорству в учебе теперь он преподает мандаринский язык местным жителям Южно-Африканской Республики.

Некоторое время назад 50 преподавателей и студентов этого института подписали письмо Президенту Китая Си Цзиньпину, в котором они выразили свою благодарность Президенту и правительству Китая за предоставленную молодым африканцам возможность изучения китайского языка и реализацию их мечты.

Первоначально идея г-на Нтули была написать Президенту Си Цзиньпину и рассказать ему о развитии и достижениях их института. "Если Президент Си Цзиньпин пришлет нам ответ и прибудет к нам с визитом, для нас это будет просто исполнение мечты всей нашей жизни", – заявил он в интервью каналу China Media Group.

К счастью, его мечта сбылась. 18 августа г-н Си Цзиньпин ответил на это письмо и призвал их упорно изучать китайский язык и содействовать развитию дружественных взаимоотношений и сотрудничества между Китаем и ЮАР.

В период с 21 по 24 августа лидер Китая примет участие в Саммите БРИКС, который будет проводиться в Йоханнесбурге, самом крупном городе Южно-Африканской Республики. Вместе с этим он также совершит официальный визит в ЮАР.

Обмен культурными ресурсами между Китаем и Южно-Африканской Республикой

Во время своего визита в Южно-Африканскую Республику в марте 2013 года г-н Си Цзиньпин стал свидетелем подписания соглашения о совместном создании Китаем и ЮАР Института Конфуция при Дурбанском технологическом университете, С тех пор выпускниками этого института стали около 10 000 человек.

В своем письме г-н Си Цзиньпин поприветствовал формирование особой, очень близкой, братской дружбы между Китаем и Южно-Африканской Республикой. Лидер Китая написал, что обучение и понимание языка и культуры друг друга способствуют взаимопониманию и формированию многолетней дружбы между народами обеих стран.

По словам г-на Си Цзиньпина, преподаватели и студенты могут чаще посещать Китай, обретать более глубокое понимание Китая, делиться истинным, многомерным и панорамным взглядом на Китай с большим числом друзей и становиться представителями, обеспечивающими наследование и развитие дружбы между этими двумя странами, содействовать развитию дружбы и сотрудничества между Китаем и ЮАР и создавать сообщество с общим будущим для человечества.

В настоящее время в Южно-Африканской Республике работает шесть институтов Конфуция и три независимых класса Конфуция. Более 10 университетов Китая установили партнерские взаимоотношения с университетами Южно-Африканской Республики.

В 2015 году Южно-Африканская Республика заняла лидирующие позиции в области интеграции преподавания китайского языка в национальную систему образования стран Африки.

Значение предстоящего визита г-на Си Цзиньпина

В этом году также отмечается 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Южно-Африканской Республикой.

Пресс-секретарь МИД Китая заявил, что президент Китая будет обмениваться с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой своими идеями относительно двусторонних отношений и разработки плана развития этих двусторонних отношений, который придаст мощный импульс процессу строительства высокоуровневого сообщества Китая и ЮАР с совместным будущим.

Отметив, что Южно-Африканская Республика является всеобъемлющим стратегическим партнером Китая и стала первой африканской страной, присоединившейся к инициативе "Пояс и путь", пресс-секретарь МИД Китая сообщил, что двусторонние отношения развиваются крайне стремительно, что они вышли далеко за рамки просто двусторонних отношений и набирают большего значения в глобальном масштабе. 

Затем он добавил, что независимо от того, как изменится международный ландшафт, Китай не изменит свою приверженность идее углубления дружбы и укреплению солидарности и сотрудничества с Южно-Африканской Республикой.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-20/Youth-exchanges-reflect-success-of-China-South-Africa-friendship-1mqbhdDWccE/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2189709/CGTN_SaneleNtuli.jpg

 

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN : Les échanges de jeunes reflètent l'amitié fraternelle entre la Chine et l'Afrique du Sud

CGTN: Výměny mládeže jsou projevem "přátelského a bratrského" čínsko-jihoafrického přátelství

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.