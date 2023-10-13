CGTN: как Китай делает развитие более экологичным, принося пользу людям

ПЕКИН, 14 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня высококачественный органический зеленый чай из уезда Уюань восточной провинции Цзянси, Китай, продается в более чем 60 странах и регионах, и экспорт органического чая составляет свыше 50 процентов рынка ЕС на протяжении 25 лет подряд.

Уезд Уюань, 82,6 процента территории которого покрыты лесами, является прекрасной экологичной средой и считается «природным кислородным баром». Такая хорошая экологичная среда позволила чаю из этого уезда преодолеть барьеры, попасть на экологичный рынок Европы и стать глобальным.

«Нам необходимо сделать приоритетным прогресс с учетом защиты окружающей среды, стремиться к экологичному развитию и осуществлять меры по защите окружающей среды и экономическое и социальное развитие скоординированно», — сказал президент Китая Си Цзиньпин, также занимающий пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, на возглавляемом им симпозиуме по ускорению развития экономического пояса реки Янцзы, который состоялся в четверг в городе Наньчан в восточной провинции Цзянси, Китай.

Приоритетность прогресса с учетом защиты окружающей среды

«Прозрачные воды и горы с буйной растительностью являются бесценными активами». Эта базовая концепция, определяющая стремление Китая к экологичному прогрессу, не только привела к резкому улучшению окружающей среды в стране, но также создала новый импульс роста второй крупнейшей экономики мира.

По данным Государственного управления лесного и степного хозяйства покрытая лесом территория и лесной фонд Китая продолжают увеличиваться. Покрытая лесом доля территории страны увеличилась до 24,02 процента, а площадь заповедных зон рукотворного леса достигла 1,314 млрд му и занимает первое место в мире.

За последнее десятилетие удельное энергопотребление страны снизилось на 26,4 процента. Китай стал одной из стран с самым быстрым снижением удельного энергопотребления в мире.

При этом по данным отчета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в 2022 году на Китай пришлось около 48 процентов суммарной мощности нового производства энергии из возобновляемых источников.

«Китай стремится найти баланс между экономическим развитием и защитой окружающей среды, чтобы обеспечить устойчивое развитие», — сказал Франческо Ла Камера (Francesco La Camera), генеральный директор IRENA, компании China Media Group.

На встрече в четверг г-н Си подчеркнул важность усилий, направленных на продолжение укрепления комплексного управления охраной окружающей среды, улучшение контроля выбросов в ключевых зонах, координацию водных ресурсов, окружающей среды и экологии, настойчивое продвижение предотвращения и контроля загрязнения воздуха и почвы для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ с самого начала.

Стремление к экологичному развитию

Превращая преимущества для окружающей среды и природную красоту в импульс для экологичного развития, Китай решительно развивает зеленый сельский туризм, чтобы сделать экологичное развитие еще более «зеленым».

Несмотря на удаленность, покрытый лесом район Чжунъюань, расположенный на склоне горы в провинции Цзянси, привлекает летом большое количество туристов со всей страны.

В расположенном в удаленной части гор Цзюлин и примерно на 90 процентов покрытом лесом районе Чжунъюань летом прохладнее, что делает его идеальным местом для развития «летней экономики».

По имеющимся данным на летних курортах района Чжунъюань зарегистрирована 721 принимающая гостей семья, и каждое лето они принимают около 30 000 туристов. Более 640 семей в районе Чжунъюань организовали бизнес, предлагающий занятие сельским хозяйством для развлечения, и предлагают работу более чем 2 000 людей.

Кроме туризма Китай продолжает и трансформацию промышленности для защиты окружающей среды. Например, чистая электроэнергия генерируется солнечными фотоэлектрическими панелями, устанавливаемыми на поверхности воды, при этом температура воды под панелями ниже температуры открытой воды, что благоприятно для разведения рыбы, так как содержание кислорода в воде в этом случае выше.

Согласно данным Совета по электроэнергетике Китая в период с 2006 по 2022 год энергетическая отрасль Китая снизила выбросы углекислого газа приблизительно на 24,73 млрд тонн.

Подчеркивая важность трансформации промышленности для защиты окружающей среды и модернизации г-н Си призвал принять меры по ускорению развития экологичных и отличающихся низкими выбросами углерода отраслей, разработке «зеленых» технологий и изделий и, а также к наращиванию потенциала и повышению устойчивости развития.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-12/How-China-adds-green-to-development-through-ecological-progress-1nQzwHv4XWo/index.html

SOURCE CGTN